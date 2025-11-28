Deportes

Periodista de ESPN fulmina al Piojo Herrera y calificó así las excusas que dio tras fracasar con Costa Rica

Periodista de ESPN fue muy crítico con el Piojo Herrera sobre las excusas que dio al llegar a México sobre su fracaso con Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Miguel “Piojo” Herrera llegó este jueves a México y apenas puso un pie en su país se llenó de excusas de por qué fracaso con la Selección de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026.

Uno que no compró los argumentos del azteca fue Daniel Murillo, periodista costarricense de ESPN, quien calificó de “baratos y malos” los argumentos que dio el entrenador.

Los argumentos de Daniel Murillo

"Excusas malas, y baratas de parte del “Piojo”. No, no es que te tratemos como un criminal, es que te quedó GIGANTE el puesto de seleccionador. Nunca diste el brazo a torcer, te encaprichaste con algunos jugadores que ya no tenían nivel para ser titulares, mucho menos convocados“, destacó Murillo en su perfil en la red social X.

Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel Herrera fracasó con Costa Rica y se molestó que los ticos lo señalaran. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Diego Obando, de Multimedios, explotó contra periodista mexicano en plena discusión por el Piojo Herrera

Piojo dice que lo trataron como un criminal

Al llegar a México, el Piojo aseguró que en Tiquicia lo trataron casi como un criminal, que la prensa tica fue muy dura con él y que no enfocaron en los asuntos realmente relevantes.

LEA MÁS: Miguel “Piojo” Herrera le tiró duro a la prensa deportiva de Costa Rica al regresar a México tras dirigir a la Sele

LEA MÁS: Esta es la cifra que la Fedefútbol tuvo que pagarle a el Piojo Herrera por su salida

De repente te pone triste que tus compañeros de los medios, no de México, de allá, se tomen la palabra como juzgadores, en lugar de entrevistadores, analíticos. Juzgan como si fuera un criminal”, afirmó.

Periodista Daniel Murillo
El periodista Daniel Murillo fue muy crítico del trabajo de Miguel Herrera. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miguel HerreraPiojo HerreraESPNSelección de Costa RicaMéxico
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.