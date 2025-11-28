Periodista de ESPN fulmina al Piojo Herrera y calificó así las excusas que dio tras fracasar con Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera llegó este jueves a México y apenas puso un pie en su país se llenó de excusas de por qué fracaso con la Selección de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026.

Uno que no compró los argumentos del azteca fue Daniel Murillo, periodista costarricense de ESPN, quien calificó de “baratos y malos” los argumentos que dio el entrenador.

Los argumentos de Daniel Murillo

"Excusas malas, y baratas de parte del “Piojo”. No, no es que te tratemos como un criminal, es que te quedó GIGANTE el puesto de seleccionador. Nunca diste el brazo a torcer, te encaprichaste con algunos jugadores que ya no tenían nivel para ser titulares, mucho menos convocados“, destacó Murillo en su perfil en la red social X.

Miguel Herrera fracasó con Costa Rica y se molestó que los ticos lo señalaran. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Diego Obando, de Multimedios, explotó contra periodista mexicano en plena discusión por el Piojo Herrera

Piojo dice que lo trataron como un criminal

Al llegar a México, el Piojo aseguró que en Tiquicia lo trataron casi como un criminal, que la prensa tica fue muy dura con él y que no enfocaron en los asuntos realmente relevantes.

LEA MÁS: Miguel “Piojo” Herrera le tiró duro a la prensa deportiva de Costa Rica al regresar a México tras dirigir a la Sele

Excusas malas, y baratas de parte del "Piojo". No, no es que te tratemos como un criminal, es que te quedo GIGANTE el puesto de seleccionador. Nunca diste el brazo a torcer, te encaprichaste con algunos jugadores que ya no tenían nivel para ser titulares, mucho menos convocados. https://t.co/2me4eHnCeK — Daniel Murillo (@MurilloESPN) November 28, 2025

LEA MÁS: Esta es la cifra que la Fedefútbol tuvo que pagarle a el Piojo Herrera por su salida

“De repente te pone triste que tus compañeros de los medios, no de México, de allá, se tomen la palabra como juzgadores, en lugar de entrevistadores, analíticos. Juzgan como si fuera un criminal”, afirmó.