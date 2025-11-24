Diego Obando, de Multimedios, explotó contra periodista mexicano en plena discusión por el Piojo Herrera

Diego Obando, periodista de Multimedios, protagonizó un intenso cruce con un comunicador mexicano, luego de que este cuestionara la confrontación que tuvo con Miguel “Piojo” Herrera, extécnico de la Selección de Costa Rica.

El enfrentamiento se puede ver en un video publicado por la página mexicana Medio Tiempo en su cuenta de TikTok, donde ambos periodistas aprovecharon el espacio para debatir sobre el técnico, quien dejó el banquillo nacional tras no lograr la clasificación al Mundial 2026.

Mexicano defiende al Piojo y señala a Obando

El comunicador mexicano abrió el intercambio al asegurar que Obando había sido injusto en sus cuestionamientos hacia Herrera.

Diego Obando discutió con un comunicador mexicano durante un análisis sobre el paso de Miguel Herrera por la Selección Nacional. (Medio Tiempo/TikTok)

“Tú confrontaste a Miguel y ahí sí me molesta porque es un mexicano que fue a partirse por ustedes y que aquí lo queremos mucho”, inició el mexicano.

Obando no se quedó callado y reaccionó señalando que, si la prensa costarricense es cuestionable, la mexicana es aún más bélica en su forma de atacar.

“Siempre hablan con ignorancia de frente. Vienes y me dices que vas a defender a Miguel Herrera porque somos una prensa $%&, bélica, que enfrenta Miguel Herrera.

El intercambio entre los periodistas se dio en un video de la página mexicana Medio Tiempo. (Instagram/Instagram)

Este fue el video publicado por Medio Tiempo en su cuenta de TikTok.

“Ahora les pregunto: ¿ustedes siguieron el trabajo de Miguel Herrera durante 11 meses? O simple y sencillamente vienen a hablar del resultado y punto", respondió el costarricense.

El debate sube de tono

El comunicador mexicano insistió en que quería hablar estrictamente de fútbol y lanzó un comentario que calentó más la discusión pues mencionó que Costa Rica tiene la peor generación de futbolistas costarricenses de la historia.

Obando contestó señalando aspectos del rendimiento del técnico y las decisiones en partidos clave:

“Si me vas a hablar de fútbol, háblame de fútbol y háblame de las decisiones de él, de sus convocatorias, de sus actitudes, de su pésima forma de leer los partidos, de no hacer cambios”, detalló.

El periodista también recordó que a Costa Rica le dieron vuelta a los marcadores en dos partidos (ante Nicaragua y Haití), el hecho de ganar solo un juego de cinco y pidió que se argumentara y analizara correctamente.