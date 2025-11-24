El gol tempranero que no bastó: San Carlos deja escapar la victoria y se complica el cierre del torneo

San Carlos no logra despegarse del último lugar de la tabla y este domingo, el equipo de Wálter Centeno firmó un empate 1-1 contra el Puntarenas FC.

Los norteños abrieron la cuenta muy temprano, al minuto 2, con gol de Rachid Chirino, pero los naranjas empataron en los últimos minutos de la primera parte.

Chirino se encargó de hacer el único gol para los Toros. La anotación llegó cuando ambos equipos calentaban piernas y el exjugador del Saprissa remató de cabeza en el área chica, tras un centro de Nextaly Rodríguez.

Puntarenas a levantar la cabeza

El Puerto intentó equilibrar las acciones al verse con el marcador en contra y al 14 Jean Carlos Sánchez envió la bola en el horizontal.

Minutos después apareció su compañero, Raheem Cole, para empatar el duelo. Al minuto 35, Cole se lució con un zurdazo, tras un centro de Ignacio Gómez.

Después de las anotaciones, el juego transcurrió sin mayores atractivos. Los sancarleños cerrarán el torneo enfrentando a Herediano y Alajuelense, dos juegos vitales, por si desean enviar a Sporting o Guadalupe al sótano.

Por otro lado, Puntarenas FC está en el sétimo lugar de la tabla, con 17 puntos, un lugar debajo del Herediano.