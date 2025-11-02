Deportes

Triunfo de Cartaginés contra San Carlos toma más valor por lo que dice Henry Bejarano que le hizo el VAR

El exárbitro nacional, Henry Bejarano, fue tajante ante una acción de un posible penal no pitado a favor de Cartaginés ante San Carlos

Por Henry Bejarano Matarrita

Cartaginés venció 2-1 a San Carlos y ese triunfo toma mayor valor luego de que a los brumosos los perjuduicara el VAR por no intervenir en una jugada que, según Henry Bejarano, debía hacerlo.

Para el exsilbatero nacional, el árbitro central se equivocó al no pitar un penal que le cometieron a Jesús Batis al minuto 60 y los del VAR no colaboraron para corregir la acción.

Henry Bejarano asegura que le quitaron un penal a Cartaginés ante San Carlos. (Jose Cordero)

“Falta de penal por empujar por detrás”, señaló Bejaron de forma contundente.

El mismo Henry criticó a los del VAR diciendo que, “¿Y el VAR dónde está?, mencionó.

Cuando ocurrió esa acción, el partido estaba con ventaja para San Carlos de 0-1.

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

