Enrique Osses explota y toma esta decisión por duros señalamientos de Jafet Soto

Jafet Soto siempre ha sido muy crítico con el arbitraje, su nueva víctima es Enrique Osses, pero el chileno se sacudió este domingo, en la previa del partido entre Cartaginés y San Carlos por las últimas palabras del técnico del Herediano.

“Hay felicitaciones privadas, hay apoyo privado, pero hay amenzas y denuncias públicas, no estoy conforme con eso, no estoy cómodo, este lunes tengo una reunión con el presidente de la Federación para aclarar este tipo de situaciones y saber si existe un respaldo o no del proyecto, quiero saber el sentir del resto del comité ejecutivo a ver sí están de acuerdo con las declaraciones de un miembro del comité ejecutivo, ya que este tipo de situaciones no ayudan a la industria y no le permiten tener independencia al arbitraje”, comentó Osses en Teletica.

Para el exaŕbitro, el medio para soltar las críticas no es el correcto, haciendo referencia a las sonadas denuncias de Jafet Soto en conferencias de prensa.

Enrique Osses le respondió a Jafet Soto sus críticas de las últimas semanas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Los miembros del comité ejecutivo tienen que apoyar donde se debe hacer, en la mesa ejecutiva y no públicamente, porque así no se apoya y no se da seguridad al trabajo arbitral”, añadió.

Jafet Soto ha sido tajante y muy crítico con el chileno por su labor en el tema arbitral de nuestro país.

Se prendieron las cosas entre Jafet Soto y Enrique Oses, Presidente de la Comisión de Arbitraje. pic.twitter.com/CN2h2j1mZo — TD Más (@tdmascrc) November 2, 2025

“Estamos pagando la ida de Enrique Osses un mes a Chile al Mundial Sub-20. Eso lo veremos en el Comité Ejecutivo. El gol que nos mete Alajuelense en el penal era saque de puerta y no tiro de esquina”, expresó en conferencia cuando Alajuelense derrotó a Herediano semanas atrás.

“El señor Osses necesita un poquito de presión. Si sacan la estadística, ni con Marianela Araya ni con Pablo Camacho ganamos un partido, mucho menos con Keylor Herrera. En la final ganamos por el acumulado, pero perdimos el juego”, dijo Soto anteriormente.

Jafet Soto ha sido muy crítico con Enrique Osses. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

“¿Dónde están los asesores arbitrales? Ya no vienen a la cancha. ¿Asesoran por televisión? Hay cierta comodidad que no me está gustando. Yo voy de frente y digo las cosas, ya tenía el buche lleno y me lo había guardado mucho”, comentó el entrenador de Herediano tiempo atrás criticando a Osses.