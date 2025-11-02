Deportes

Gustavo Herrera y su primer gol con Saprissa:“Es algo que he venido buscando”

En medio de críticas y cuestionamientos, Gustavo Herrera marcó su primer gol con Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

¡Al fin se le hizo! Gustavo Herrera anotó su primer gol con el Saprissa y con la anotación llegaron las lágrimas y la alegría de un equipo que apoya al jugador de principio a fin.

Pasaron 12 partidos del campeonato nacional para que el delantero de 19 años rompiera el hechizo e hiciera la anotación que por meses ha esperado.

Desde que llegó al cuadro morado, Herrera ha sido blanco de críticas por su rendimiento y este sábado, en el partido ante Guadalupe FC celebró con todo ese gol que se le ha negado.

01/11/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 15 del torneo de apertura 2025 entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa.
Gustavo Herrera marcó su primer gol con Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Luego del partido en el estadio Colleya Fonseca, Tavitín expresó:

“Es algo que he venido buscando, he venido trabajando en silencio, esforzándome cada día y le doy las gracias a Dios por este gol.

“Hubo lágrimas, me sentía muy emocionado, hay que seguir trabajando por más”, afirmó.

El apoyo de la afición a Gustavo Herrera

Después de la anotación, los aficionados presentes en el estadio guadalupano comenzaron a corear su nombre.

“Me siento feliz, quiero hacer más goles, darle más alegrías a la afición y a mi familia y seguiré trabajando. El gol me da más tranquilidad para lo que se viene”, destacó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

