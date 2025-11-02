Gustavo Herrera y su primer gol con Saprissa:“Es algo que he venido buscando”

¡Al fin se le hizo! Gustavo Herrera anotó su primer gol con el Saprissa y con la anotación llegaron las lágrimas y la alegría de un equipo que apoya al jugador de principio a fin.

Pasaron 12 partidos del campeonato nacional para que el delantero de 19 años rompiera el hechizo e hiciera la anotación que por meses ha esperado.

Desde que llegó al cuadro morado, Herrera ha sido blanco de críticas por su rendimiento y este sábado, en el partido ante Guadalupe FC celebró con todo ese gol que se le ha negado.

Gustavo Herrera marcó su primer gol con Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Luego del partido en el estadio Colleya Fonseca, Tavitín expresó:

“Es algo que he venido buscando, he venido trabajando en silencio, esforzándome cada día y le doy las gracias a Dios por este gol.

“Hubo lágrimas, me sentía muy emocionado, hay que seguir trabajando por más”, afirmó.

El apoyo de la afición a Gustavo Herrera

Después de la anotación, los aficionados presentes en el estadio guadalupano comenzaron a corear su nombre.

“Me siento feliz, quiero hacer más goles, darle más alegrías a la afición y a mi familia y seguiré trabajando. El gol me da más tranquilidad para lo que se viene”, destacó.