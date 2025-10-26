Deportes

Presidente del Sporting San Miguelito lamenta las críticas a Gustavo Herrera: “Hay que darle un poquito más de paciencia”

Juan José Zonta, presidente del Sporting San Miguelito, también habló sobre las ofertas que han recibido por Gustavo Herrera

Por Yenci Aguilar Arroyo

Juan José Zonta, presidente del Sporting San Miguelito, dueño de la ficha del panameño Gustavo Herrera, confirmó que en este momento hay un debate entre la consolidación del jugador de 19 años o su proyección internacional.

Zonta conversó con la cadena ESPN y confirmó que hay interés por Tavitín fuera de Costa Rica, pero además lamentó las críticas que ha recibido el muchacho desde que llegó a Saprissa, para el torneo de Apertura 2025.

“De Emiratos Árabes sí hubo y hay un interés. Se ha pedido que lo pongan en la mesa, porque ha sido verbal. Por allá, en Estados Unidos, también hay una oferta que Erick (Lonis) está manejando”, afirmó.

Presidente del San Miguelito destaca el apoyo de Erick Lonis hacia Gustavo Herrera. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Juan José Zonta lamenta las críticas hacia Gustavo Herrera

El dirigente no comparte las críticas que han habido hacia el jugador canalero.

“Desde acá, de Panamá mismo, algunos periodistas empiezan a atacarlo, en vez de apoyarlo. No conocen su realidad social ni su potencial.

“Se vuelve un mercado de crítica amarillista. Tienen que respetar la condición humana. Antes de opinar, hay que preguntar e investigar. No tirar y luego ver si era cierto”, afirmó.

Juan José Zonta, presidente del Sporting San Miguelito lamentó las críticas hacia Gustavo Herrera. Foto tomada de X SSM.
Juan José Zonta, presidente del Sporting San Miguelito lamentó las críticas hacia Gustavo Herrera. Foto tomada de X SSM. (Foto tomada de X SSM. /Foto tomada de X SSM.)

Para Zonta, lo que Herrera necesita es confianza y fue más allá: “Está para triunfar en Saprissa o donde quiera, solo hay que darle un poquito más de paciencia”.

Juan José recalcó insistió en el potencial que tiene el futbolista y advirtió que está para grandes cosas.

“No me interesa venderlo rápido. Quiero verlo triunfar. Tiene el potencial para ser el futuro nueve de la selección de Panamá. Ese muchacho va a ser exitoso, te lo firmo donde quieras”, comentó.

El presidente del Sporting destacó el compromiso de Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de Saprissa, y le agradeció el defenderlo ante los medios.

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Gustavo Herrera suma 406 minutos con Saprissa y aún no anota con la camisa morada. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Erick lo ha defendido como pocos gerentes deportivos lo han hecho, hasta a nivel paternal, te diría. Siempre habla con verdad y con fundamento”, aseguró.

