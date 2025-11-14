Diego Obando vs Piojo Herrera: la disputa terminó frente al autobús de la Selección

La derrota de Costa Rica ante Haití levantó los ánimos de todos en la conferencia de prensa, y uno de los cuestionamientos más incómodos para Miguel Herrera fue el del periodista Diego Obando.

El comunicador le habló sobre la inexperiencia de él como entrenador en eliminatorias, debido a que en su momento con México solo estuvo para el repechaje ante Nueva Zelanda para Brasil 2014, pero en el proceso mundialista de Concacaf como tal, no.

Miguel Herrera y el periodista Diego Obando protagonizaron un tenso momento luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití. (Canva/Canva)

Al acabar la conferencia Herrera quiso encarar a Obando, pero se lo llevaron para que la situación no pasara a más, ya que en el momento del cuestionamiento de Diego, el Piojo solo respondió: “Puede ser”, con evidente molestia.

¿Hubo paz entre el Piojo Herrera y el periodista Diego Obando? La Teja le responde

Tras acabar la conferencia, el Piojo y Obando tuvieron una charla afuera del autobus, y La Teja estuvo presente para captar el momento en el que se dieron la mano para conversar sobre lo sucedido minutos antes.

El Piojo Herrera y Diego Obando acabaron hablando fuera del bus tras encontronazo en conferencia de prensa. (Randall Lechuga/Randall Lechuga)

Según nuestro corresponsal Randall Lechuga, la conversación fue de manera muy respetuosa pero tensa, incluso la encargada de comunicación de la Federación, Adriana Durán, quiso detenerla, sin embargo Piojo aseguró que él estaba tranquilo y que solo estaban discutiendo de manera respetuosa.

“Después de los 90 minutos, la nota la pone el Piojo Herrera quien llego desconcertado a la conferencia de prensa donde se encaró con varios periodistas, Anthony Porras de Columbia le pregunta sobre el rendimiento en la selección nacional, el Piojo Herrera lo encara; Luego Diego Obando de Multimedios donde le pregunta sobre su falta de experiencia en eliminatorias, algo que no le gusta nada al Piojo y termina encarándose con todos en conferencia”

“Esto se traslada al autobus, la frustración, el Piojo llama a Diego Obando donde el Piojo llama a Obando y tiene una conversación muy educada para aclarar los careos y encontronazos en conferencia de prensa”, afirmó el corresponsal.

Costa Rica perdió 1-0 con Haití, por lo que dependerá de vencer a Honduras en la última fecha y esperar que Nicaragua le empate o le gane a los haitianos en la última fecha de esta eliminatoria.