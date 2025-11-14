Miguel Herrera tuvo un fuerte encontronazo con los periodistas Anthony Porras y Diego Obando

El técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera tuvo un encontronazo con Anthony Porras, periodista de Deportivas Columbia, luego de la derrota contra Haití.

El Piojo atendió a los medios, luego de caer 1-0 contra los caribeños en Curazao y el entrenador mexicano, muy a la defensiva le reclamó a Porras por las consultas que hizo en la conferencia de prensa, después del encuentro.

“Esto gira alrededor de resultados, sólo hemos ganado uno. Cuarenta por ciento de rendimiento, en su gestión como entrenador, los números reprueban.

“¿Qué responsabilidad asume? ¿Usted crea que deba dirigir el martes, con un rendimiento tan malo?“, fue lo que le preguntó Porras.

LEA MÁS: Esto es lo que necesita Costa Rica para clasificar al Mundial del 2026

Anthony Porras, periodista de Deportivas Columbia tuvo un encontronazo con Miguel Herrera. Cortesía.

La respuesta de Miguel Herrera a Anthony Porras

El mexicano de inmediato respondió:

“Ya me lo preguntaste la vez pasada, y te contesté lo mismo que te voy a decir. Allá está el presidente (Osael Maroto), pregúntale. Te voy a contestar:

“Asumo mi responsabilidad, hoy no se dio el resultado, ya te lo dije la vez pasada. Ve y pregúntaselo”, fue la contundente respuesta del Piojo.

Luego, ante la consulta de everardoherrera.com, el mexicano volvió a cuestionar la actitud del periodista:

LEA MÁS: Molesto, incómodo y repitiendo “¿qué hago", así fue la conferencia del Piojo Herrera tras el papelón de Costa Rica

Al entrenador de la Selección Nacional Miguel Herrera no le gustó el cuestionamiento de Anthony Porras. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Hay que ganar, eso sí, ya no depende de nosotros, la eliminatoria, el repechaje está ahí. Hoy, se pierde un partido, soy muy autocrítico y soy el primero en decir si no está funcionando.

“No concretamos las oportunidades, así es el fútbol. En ningún momento le he echado la culpa a nadie, desde la vez pasada se lo dije al señor (Porras). ¿No te lo dije la vez pasada?

LEA MÁS: (Video) Con este gol Haití lleva la ventaja ante Costa Rica en Curazao

- Sí, pero decirlo no es nada, le replicó Anthony.

“Bueno, pero entonces ¿qué hago? Pero no me toca a mí“, siguió Herrera.

Al final, Anthony le responde (no se escucha qué dijo en la transmisión y el Piojo le dice: “ahí está la puerta”.

Al concluir la conferencia, Herrera quiso encarar al periodista Diego Obando y tuvo que ser llevado por Adriana Durán, encargada de prensa de la Selección.

Ya después, cuando Herrera se iba a montar al bus, se quedó hablando con algunos periodistas y le bajó el tono a la situación.