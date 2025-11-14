Molesto, incómodo y repitiendo “¿qué hago", así fue la conferencia del Piojo Herrera tras el papelón de Costa Rica

Después del papelón que hizo la Selección de Costa Rica ante Haití, que nos tiene con pie y medio fuera del Mundial, uno habría esperado al menos una conferencia de prensa donde el técnico, el encargado del equipo, se comportara diferente, pero no, Miguel “Piojo” Herrera salió chiva y se notaba molesto e incómodo con la prensa, como si los periodistas hubieran hecho la alineación o el pésimo planteamiento de la Tricolor.

El Piojo Herrera casi hasta se encara con un periodista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Según William Cordero, corresponsal de La Teja en Curazao, el técnico llegó a la sala de prensa estresado, pensando que con echarse la culpa todo se iba a calmar, pero cuando lo empezaron a cuestionar se fue enojando al punto que al cierre incluso estuvo a punto de encararse con Anthony Porras de Columbia.

“Soy el responsable, yo asumo, pero no rehúso a mi forma de dirigir, no salieron las cosas, ¿qué hago? En la cancha se intentó, se corrió. Tuvimos seis opciones y ellos una, pero la metieron y nosotros no, ¿qué hago?“, fue una de sus respuestas.

Uno de los comunicadores le cuestionó si su nula experiencia dirigiendo en eliminatorias pudo pasar factura y solo respondió: “Puede ser”.

Ni la experiencia de Celso Borges salvó al Piojo Herrera. (Fedefutbol/Fedefutbol)

Otra pregunta que lo incomodó fue cuando le dijeron que si ahorita la Sele está en el fondo de los equipos de Concacaf.

“Nombre, tampoco así, muchachos. Estamos siendo un fracaso porque no estamos consiguiendo el objetivo. Hay que ganar y no dependemos de nosotros, pero tampoco digamos que estamos al fondo, hoy nos ganaron, pero no es que estamos al fondo, no es que nos pasan por encima. Me trajeron para que esto funcionara y no funcionó, soy el responsable, no concretamos y así es el fútbol. Asumo mi responsablida, ¿qué más hago?“, añadió.

Finalmente, insistó en que van con todo para el partido ante Honduras, sabiendo que dependen de que Nicaragua nos haga el favorcito para ver si pasamos directo, o que Guatemala y El Salvador nos ayuden a meternos al repechaje. Don Miguel, y si no clasificamos, ¿qué hacemos?