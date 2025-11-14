A Honduras le aparecieron los fantasmas en Nicaragua

El Fantasma Figueroa advirtió que iban por la maldad ante Honduras, y sus pupilos entraron con esa actitud en la inicial.

Nicaragua fue muy superior en una etapa inicial que mostró una de las mejores versiones de los pinoleros en esta eliminatoria, consiguiendo el premio con el tanto de Bancy Hernández en apenas 12 minutos.

Honduras nunca se encontró en la cancha, y los fantasmas le perseguían por todo el terreno de juego, siendo ya una pesadilla con el 2-0 de Jaime Moreno, dejando a los catrachos con el escenario complicado, sumado al triunfo de Haití sobre Costa Rica 1-0.

Deybi Flores de Honduras salta con Jaime Moreno de Nicaragua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Grupo A

Surinam sueña con la copa del mundo luego de aplastar 4-0 al combinada de El Salvador, y con esto ser líderes del grupo.

Panamá que era el gran favorito en este grupo está viendo como se le viene el mundo encima. Empezó ganado 0-2, y vio como le sacaron el triunfo en el complemento tras igualar a dos, sin embargo los canaleros consiguieron el triunfo 2-3 en el cierre.

Grupo B

Curazao sueña con el mundial tras golear a Bermudas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Jamaica dejó ir el triunfo tras empatar en Trinidad y Tobago a un gol, dejando el primer puesto para Curazao que arrasó con Bermudas 0-7. La próxima fecha, los jamaiquinos recibirán a los actuales líderes, en lo que será una final.

Jamaica necesita ganar ese duelo, mientras que Curazao con un empate sellaría su pase al mundial.