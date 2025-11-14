Deportes

A Honduras le aparecieron los fantasmas en Nicaragua

Nicaragua le complicó la vida a Honduras con una victoria 2-0 en la lucha por el boleto al mundial

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El Fantasma Figueroa advirtió que iban por la maldad ante Honduras, y sus pupilos entraron con esa actitud en la inicial.

Nicaragua fue muy superior en una etapa inicial que mostró una de las mejores versiones de los pinoleros en esta eliminatoria, consiguiendo el premio con el tanto de Bancy Hernández en apenas 12 minutos.

Honduras nunca se encontró en la cancha, y los fantasmas le perseguían por todo el terreno de juego, siendo ya una pesadilla con el 2-0 de Jaime Moreno, dejando a los catrachos con el escenario complicado, sumado al triunfo de Haití sobre Costa Rica 1-0.

Deybi Flores de Honduras salta con Jaime Moreno de Nicaragua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Deybi Flores de Honduras salta con Jaime Moreno de Nicaragua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Grupo A

Surinam sueña con la copa del mundo luego de aplastar 4-0 al combinada de El Salvador, y con esto ser líderes del grupo.

LEA MÁS: Portugal cae, Ronaldo es expulsado, Italia sufre y Francia asegura su cupo al Mundial 2026

Panamá que era el gran favorito en este grupo está viendo como se le viene el mundo encima. Empezó ganado 0-2, y vio como le sacaron el triunfo en el complemento tras igualar a dos, sin embargo los canaleros consiguieron el triunfo 2-3 en el cierre.

Grupo B

Curazao hizo valer su condición de local ante Jamaica, en la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Curazao sueña con el mundial tras golear a Bermudas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Jamaica dejó ir el triunfo tras empatar en Trinidad y Tobago a un gol, dejando el primer puesto para Curazao que arrasó con Bermudas 0-7. La próxima fecha, los jamaiquinos recibirán a los actuales líderes, en lo que será una final.

LEA MÁS: Goleada de Surinam ante El Salvador impulsa su camino al Mundial y elimina a cuscatlecos

Jamaica necesita ganar ese duelo, mientras que Curazao con un empate sellaría su pase al mundial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PanamáHondurasNicaraguaJamaicaTrinidad y TobagoCosta RicaCurazaoConcacafGuatemala
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.