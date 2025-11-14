Teleguía Deportes

Christian Sandoval le tiró con todo a Miguel “Piojo” Herrera tras derrota contra Haití

El periodista Christian Sandoval criticó fuertemente al técnico Miguel Herrera por sus decisiones y actitud tras la derrota 1-0 ante Haití, resultado que dejó a Costa Rica casi fuera del Mundial 2026

Por Hillary Chinchilla Marín

La derrota 1 por 0 de Costa Rica ante Haití desató una ola de críticas contra el técnico Miguel “Piojo” Herrera, entre ellas la del periodista de Teletica Deportes Christian Sandoval, quien cuestionó sus decisiones y la forma en que respondió en conferencia de prensa.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera fue señalado por sus decisiones técnicas tras la derrota ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fuerte mensaje tras el resultado

La Sele estaba obligada a ganar o empatar, luego de que Honduras perdiera ante Nicaragua, para mantenerse en la lucha por un boleto al Mundial 2026. Sin embargo, cayó por la mínima diferencia en un partido donde varias decisiones técnicas generaron molestia en la afición y en diferentes analistas.

Entre las determinaciones del mexicano que desataron rechazo estuvieron dejar en banca a Manfred Ugalde y Orlando Galo, además de iniciar el compromiso con Kenneth Vargas como titular.

Críticas a la actitud del técnico

Christian Sandoval
Christian Sandoval (Captura /Captura de video)

A la inconformidad por la alineación se sumó la polémica conferencia de prensa posterior al encuentro. Herrera lució indispuesto, con respuestas defensivas e incluso retadoras ante la mayoría de preguntas, situación que aumentó el malestar.

Christian Sandoval publicó un mensaje contundente en el que describió al técnico como prepotente, soberbio y arrogante.

“Lleno de una actitud engreída. Si así respondió Miguel Herrera a las críticas por el resultado, entonces que tome sus cosas y se vaya de una vez, porque toda su gestión ha sido un ramillete de desaciertos. Llenó su álbum de contradicciones”, escribió el periodista en sus redes sociales.

El comentario rápidamente generó reacciones debido al momento crítico que vive la Selección Nacional, que quedó al borde de la eliminación.

Colegas de Sandoval y aficionados ticos le están tirando con todo al azteca en redes sociales como X y Facebook y es que para muchos es el mayor responsable que de Costa Rica esté con pie y medio fuera del Mundial 2026.

