Esta es la cifra que la Fedefútbol tuvo que pagarle a el Piojo Herrera por su salida

El fracaso de la Selección Nacional de Costa Rica al mando de Miguel Herrera, dejó no solo el hueco deportivo de no ir a la próxima Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026, sino también con menos dinero, debido a la plata que se dejó el Piojo tras su salida de la Tricolor.

Según medios mexicanos, el entrenador azteca se llevó una importante suma de dinero, pese al rotundo fracaso, con alrededor de 25 mil dólares (unos 12 millones y medio de colones), que saldrán de las arcas de la Fedefútbol.

Miguel Herrera se habría llevado un finiquito de alrededor de 25 mil dólares según medios mexicanos. (JOHN DURAN/John Durán)

“No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, aseguró Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol.

LEA MÁS: Alajuelense tiene un dominio histórico sobre guatemaltecos en torneo regional

Pese a no ser pronunciado de forma oficial por el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, medios aztecas como TUDN y el Excelsior afirman que el monto sería de dicha cantidad, muy lejana a la pagada al técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, tras su clasificación a Qatar 2022, en la que la Sele se quedó en primera ronda.

El Piojo arribó al país para calificar a Costa Rica al Mundial de Norteamérica 2026, fracasando en el intento tras quedar tercero de grupo, detrás de Haití y Honduras, sin siquiera tener opciones de que la Sele disputara el boleto a la Copa del Mundo por las últimas instancias, como lo es un repechaje intercontinental que se jugará en marzo próximo.