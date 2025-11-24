Alajuelense tiene un dominio histórico sobre guatemaltecos en torneo regional

Alajuelense recibe al Xelajú este miércoles por la final de ida de la Copa Centroamericana, con un historial casi perfecto para los manudos en este formato ante los clubes de Guatemala.

Desde la llegada de la Copa Centroamericana en el 2023, los rojinegros han tenido diversos enfrentamientos contra clubes guatemaltecos, en los que se encuentran invictos.

Para la primera edición con este formato, la Liga no se midió a ningún club de dicho país; sin embargo, en la del año siguiente, en la que los manudos de nuevo se consagraron como campeones, se toparon a dos adversarios de Guatemala.

Alajuelense tiene un gran historial ante clubes de Guatemala por Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los resultados de Alajuelense en Copa Centroamericana contra guatemaltecos

En fase de grupos, se toparon con el Comunicaciones, con victoria rojinegra en el Morera Soto de 2-1.

Para esa misma edición, los liguistas salieron airosos en los cuartos de final ante ese mismo contrincante, ganando en suelo chapín 1-2, para luego sellar su boleto a semifinales en Alajuela tras empatar 1-1.

En las semis de esa edición, Alajuelense se encontró en el camino con el Antigua, saliendo, nuevamente, adelante los nacionales, tras igualar sin anotaciones en Guatemala y ganar con un solitario gol de Rashir Parkins en la Catedral para avanzar a la final en la que terminarían con el cetro.

En la presente edición, los manudos se volvieron a ver las caras con el Antigua, en la fase de grupos, y de nuevo los ticos salieron victoriosos tras un triunfo de 1-0 con un tanto de Anthony Hernández.

La última vez que un club de Guatemala superó a los manudos, ocurrió en la Liga Concacaf del 2021, cuando el Guastatoya eliminó a los rojinegros, tras empatar a uno en Guatemala, y por gol de visita, un 2-2 dejó a Alajuela tendido.

Alajuelense superó al Comunicaciones de Guatemala en la edición del 2024. (John Duran)

La última victoria de un club de Guatemala en Costa Rica

A los clubes de Guatemala les cuesta nuestro país; sin embargo, la última victoria de un equipo de dicho país en Costa Rica fue el año pasado.

En los cuartos de final de la edición del 2024, Saprissa se vio las caras con el Antigua, con un empate en la ida en territorio chapín, sin goles; no obstante, en la vuelta, disputada en el Ricardo Saprissa, los verdes dieron la sorpresa con una goleada de 0-3 para dar la campanada eliminando a los de Tibás.

En esta edición, Municipal de Guatemala visitó al Herediano en el Estadio Nacional, duelo que terminó con paridad a cuatro goles, dejando a ambos clubes eliminados.