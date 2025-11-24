Torneo Nacional

Machillo Ramírez habló sobre la lesión de Washington Ortega que puso en alerta a Alajuelense

Machillo Ramírez habló sobre Washington Ortega y sí se la tuviera que jugar con sus arqueros jóvenes en la recta final del semestre

Por Sergio Alvarado

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, habló sobre la principal preocupación con la que se fueron los aficionados manudos este domingo, como lo es la lesión del arquero Washington Ortega, titularísimo con los rojinegros.

El entrenador no pudo profundizar mucho en lo que parece ser una lesión muscular y de la que se sabrán más detalles hasta este lunes.

Las palabras de Machillo Ramírez

Es un tema que tenemos que esperar, vamos a ver qué pasa, pero en eso destaco la actitud de Byron, como entra, con la serenidad que lo hace, da tranquilidad. Sabemos que hay un trabajo muy bueno de Diego Cejas (preparador de porteros) con los muchachos, que están preparados para cualquier eventualidad”, comentó.

Alajuelense vs. Sporting
Washington Ortga dejó la cancha con ayuda tras salir lesionado ante Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si la lesión persistiera por algunas semanas, como suele suceder con las lesiones musculares, la etapa más relevante del semestre será jugada sin una de sus figuras más destacadas, lo que proporciona gran confianza al equipo.

“Uno que está en esto y viene hablando que todos deben estar preparados para una eventualidad, es parte de lo que pasa; hay gente que tiene más el peso de los partidos, pero todos tienen que estar listos. Entiendo que es un puesto jodido en el que no pueden haber equivocaciones, pero siento que están preparados para eso”, añadió.

Alajuelense vs. Sporting
Machillo Ramírez reconoce que perder a Ortega es duro, pero que confía en los muchachos suplentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Susto previo

Ortega ya había pegado un susto cuando salió de cambio en un juego por un golpe en una rodilla por prevención, pero este pareciera un poco más serio.

