Alajuelense le puso mano y media al liderato en una tarde en la que solo tuvo una preocupación

Alajuelense hizo sus deberes, derrotó 2-0 a Sporting en su último partido en casa en la primera fase y quedó muy, muy cerca de asegurarse el primer lugar del Apertura 2025.

Un triunfo obligado tras la presión del Saprissa

Tras ver lo sucedido en la Baticueva el sábado, el León tenía la obligación de cumplir con su parte, derrotar a Sporting y poner prácticamente mano y media al liderato, quedando en una posición ideal. Su única preocupación hoy es qué tan grave será la lesión de su arquero Washington Ortega.

Los erizos le sacan cuatro puntos al Monstruo a falta de seis por disputarse y de cara a la penúltima fecha, que pinta complicada para los dos, el León necesitaba ese colchón.

Ronaldo Cisneros y Jeison Lucumí fueron las figuras rojinegras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La recta final del calendario

El otro fin de semana, los manudos visitarán el Fello Meza para medirse a Cartaginés y los tibaseños reciben a Liberia.

Llegar a esa fecha con una red de seguridad de por medio, le aseguraba al León el chance que un resbalón ante un rival calificado no podría ser letal pensando en el primer lugar.

Para la última fecha, los manudos jugarán con San Carlos y la S con los albinegros, los últimos dos lugares de la tabla, por lo que el momento para aprovechar era ahora.

Un triunfo que también alimenta confianza y credibilidad

La victoria de este domingo tenía otros dos puntos importantes, además de lo que representaba al liderato, era tomar confianza de cara al miércoles, para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala.

El otro detalle era la credibilidad en el proyecto, demostrar que el equipo se mantiene firme luego del parón del campeonato y que el empate del jueves pasado ante el Cartaginés fue más una circunstancia tras no trabajar con equipo completo por 18 días y era necesario acomodarse.

Ronaldo Cisneros liquidó a Sporting con este remate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sporting quiso, pero no le alcanzó

Sporting quiso mostrarse como un equipo voluntarioso, valiente, pero los elementos con los que contaba se quedaban cortos para ir por un poquito más, Erick “Cubo” Torres no pudo jugar por lesión y su compatriota Daniel López no tuvo el peso para inquietar.

Campbell en modo líder y el gol que abrió el camino

Rápido se abrió el marcador en una jugada en la que Joel Campbell demostró que sigue en buen nivel, había dudas de algunos sobre si su nivel se caería tras el golpe sufrido con la Selección de Costa Rica, pero finalmente cumplió otro buen partido.

En el 1-0, al 16′, Joel la tomó en tres cuartos de cancha y filtró un pase exquisito a tres dedos con la zurda, el cual cayó en los pies de Creichel Pérez, quien también definió de gran manera.

Al extremo le cayó el balón de espaldas al marco, se dio una vuelta, dejó a su marca y quedó frente a frente con Leonel Moreira, la tocó a un lado, Osito se tiró para el otro y gol.

Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros fueron los anotadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un 2-0 de lujo y obra colectiva

La Liga siempre dio la impresión de manejar el partido, de sentirse seguro tanto atrás, como adelante, sin mayores complicaciones para Washington Ortega, quien preocuparía más adelante, pero no por ningún ataque en particular.

Al 26′ cayó el 2-0 en otro jugadón, Joel se la sirvió a Jeison Lucumí y este avanzó unos metros y con rapidez mental se la sirvió de derecha a Ronaldo Cisneros, quien se lució con una gran maniobra para firmar un golazo, el quinto en este torneo para él.

El azteca la recibió, le tiró una gambeta a Giancarlo González que venía en barrida, lo dejó pasar de lejos y con derecha definió con categoría para el 2-0, un golazo por el jugadón colectivo.

La salida de Ortega por lesión fue lo único negativo para los manudos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lesión que apagó el festejo

Para la Liga todo parecía a pedir de boca, sin preocupaciones, hasta que al 67′ cayó algo tan pesado como si hubiera sido un gol de Sporting, la lesión de Washi que no tenía buena pinta.

Un minuto antes el charrúa se tomó la ingle, se le veía un gesto de dolor, cobró un saque de puerta y al hacerlo no aguantó el dolor y cayó, de inmediato pidió el cambio, mientras no se podía levantar por una evidente lesión muscular y tuvo que salir por Bayron Mora.

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una lesión que alarmó a todos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El pulso final sin sobresaltos

Al juvenil erizo lo probaron rápido y al 72′ rechazó de buena manera la primera que le mandaron, ganando en seguridad y confianza en una situación difícil.

Lo ganó el León sin mayores problemas en una tarde en la que la lesión de Ortega es la que lo deja pensando en un momento tan vital en el semestre.