“Poner la carne en el asador”: Ronaldo Cisneros enfoca al equipo en la final de Copa Centroamericana

Ronaldo Cisneros, delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, fue la figura del juego entre los rojinegros y Sporting.

Los leones vencieron 2-0 a los albos, y el mexicano anotó el segundo tanto para los liguistas. Al cierre del encuentro contra los josefinos, destacó el trabajo del camerino para seguir en la lucha por el liderato.

“Este equipo sigue trabajando muy fuerte, con la mente clara en los objetivos que queremos, con ganas de ganar los dos torneos (local y Copa Centroamericana).

“Obviamente, los goles aportan, el trabajo del equipo ha sido sobresaliente, no hay jugador que se quede atrás; todos están en un buen nivel y estoy agradecido con todo, eso me ha facilitado el anotar”, comentó.

Ronaldo Cisneros (18), delantero de Alajuelense fue la figura en el juego contra Sporting. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El español Alberto Toril volvió a ser tomado en cuenta por el técnico Óscar Ramírez y esto dijo el azteca de la competencia interna:

“Me siento agradecido de que venga Alberto, que esté listo Doryan (Rodríguez); la competencia interna siempre es buena, abre posibilidades al equipo y le da al profe varias características”, afirmó.

Cisneros habló de lo que se viene para el equipo.

“Estamos con la mente clara de que queremos los dos torneos; primero, hoy teníamos una final, necesitábamos sacar los tres puntos, sacar ventaja para alejarnos un poco con la diferencia de puntos con el segundo lugar, y ahora debemos poner la carne en el asador para la final de la Copa Centroamericana”, destacó.

En Sporting no se arrugan por la derrota

Luis Díaz, delantero del Sporting, habló luego de la derrota contra la Liga.

“Veníamos a hacer un buen partido, queríamos hacerles daño; nos anotan en dos ocasiones en las que pudimos hacer más, pero esto es fútbol.

Alajuelense se mantiene en la cima del torneo, con 34 puntos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Quiero decirle a la gente que trabajamos en la semana y por pequeños detalles se nos van los partidos; puede ser muy repetitiva esta frase, pero debemos seguir trabajando”, afirmó.

El jugador nicoyano recalcó la importancia de sumar en los partidos restantes, contra Puntarenas y Saprissa, para alejarse del último lugar.

“Sabemos que debemos puntuar para quedarnos lo más arriba de la tabla, dejar a los rivales atrás y sabemos lo que nos estamos jugando; hay que replantear esta semana que viene”, expresó.