Lesión de Washington Ortega preocupa al liguismo con miras a la final de la Copa Centroamericana

El portero de Alajuelense, Washington Ortega, tuvo que salir del juego contra Sporting por una molestia, lo que generó preocupación en el equipo rojinegro, de cara al primer juego de la final de la Copa Centroamericana.

Al minuto 70, el guardameta uruguayo tuvo que salir en camilla del estadio Alejandro Morera Soto.

Ortega hizo un saque de puerta, pero antes atrapó una pelota y sentía una molestia; al patear la pelota, de inmediato, cayó al piso y pidió el cambio.

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una molestia.

Le lesión de Washington Ortega

El periodista Tomás Fonseca explicó en sus redes sociales que lo de Ortega parece ser una molestia en el aductor izquierdo.

“Al sacar sintió el ‘piedrazo’. Este tipo de lesiones son del 10% al 18% de las lesiones musculares y se producen por contracción excéntrica al frenar, girar o abrir las piernas (resbalón) o por golpe del balón”, destacó el periodista.

El próximo miércoles se jugará el primer partido de la final de la Copa Centroamericana, contra el Xelajú de Guatemala.

Vea el momento en que Ortega sale del estadio.

Washington Ortega sintió una molestia en el juego entre Alajuelense y Sporting. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Washington Ortega pidió salir del juego. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Washington Ortega salió en camilla y recibió los aplausos de los aficionados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)