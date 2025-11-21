Joven figura de Alajuelense sufre golpe que lo tendrá fuera de las canchas en la recta más decisiva

Alajuelense perderá para la recta final del Apertura 2025 a una de sus jóvenes figuras que empezaba a ganar minutos como lo es el delantero Tristan Demetrius, uno de los muchachos en los que el técnico Óscar “Machillo” Ramírez tiene esperanzas.

El joven de origen haitiano fue expulsado este jueves en el partido ante el Cartaginés, en el cual entró de cambio a los 80 minutos y le mostraron la tarjeta roja a los 93 por una fuerte barrida contra un rival.

“Sancionar al jugador Tristan Demetrius con dos partidos de suspensión y una multa de 250.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave”, informó este viernes el Tribunal Disciplinario de la FCRF en su informe de sanciones.

Tristan Demetrius fue expulsado este jueves ante Cartaginés. (Jose Cordero)

Tristan Demetrius suma minutos poco a poco

El joven suma cuatro partidos en la primera división con los rojinegros, en los que acumula 88 minutos, La última vez que había jugado fue en la jornada diez ante Guadalupe FC, choque en el que entró como titular y actuó por 58 minutos.

Tras esta sanción, Demetrius se perderá el juego del domingo ante Sporting FC y el de la fecha 17 ante el Cartaginés en el estadio Fello Meza.

Tristan Demetrius lleva cuatro partidos en el primer equipo de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Los manudos además deberán pagar una multa de 750 mil colones al ser la segunda ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido.