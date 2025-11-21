Andrés Carevic dice qué debe hacer Costa Rica tras no clasificar al Mundial 2026

Andrés Carevic, técnico del Club Sport Cartaginés, habló sobre la no clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo del 2026.

El entrenador brumoso reconoció, luego del juego contra Alajuelense que esto debe servir para replantear algunas cosas y vio el lado positivo de la situación.

“Es un momento difícil para el país, para el fútbol; pero hablo de lo positivo, en mi caso, que es salir adelante, replantearse algunas cosas, trabajar más duro.

LEA MÁS: Leonardo Vargas revela por qué el Piojo Herrera no convocaba jugadores de Cartaginés

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, habló de la no clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Considero que hay que salir adelante pese a la situación difícil, desde mi punto de vista aportar al fútbol costarricense, dar lo mejor de mí”, expresó.

Sobre el partido contra Alajuelense

Después del enfrentamiento contra los liguistas, Carevic aseguró:

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, intenso, contra un equipo duro, que viene de primer lugar, planteamos el partido para ganarlo, fue un juego disputado y ellos tuvieron opciones, nosotros las nuestras.

“Fue un justo empate, es importante sumar en esta cancha y al final haber sumado en jornada de reposición es de destacar y por como se dieron las circunstancias, el punto es importante”, añadió.

LEA MÁS: Esta es la cifra millonaria que perderán Alajuelense, Saprissa y Herediano tras la eliminación del Mundial 2026

¿Cómo se sintió de regresar al Morera Soto?

“Después de dos años vuelvo acá y me siento agradecido con la institución, con la afición”, comentó.

El juego entre Alajuelense y Cartaginés cerró con empate 0-0. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El entrenador habló del parón del torneo y cómo le sacaron provecho:

“Nos sirvió para recuperar jugadores, trabajar, pero a veces el no jugar te quita ritmo de juego y se vio un poco, que nos faltó un poco de ritmo, funcionamiento, y al final de cuentas quiero felicitar a los jugadores.

“Trataron de hacer tácticamente lo que uno pedía, tener el control del balón”, dijo.