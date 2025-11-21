Machillo Ramírez revela lo que hizo con sus seleccionados para mantenerlos “conectados”

Óscar “Machillo” Ramírez fue muy directo y sincero tras el 0-0 que Alajuelense tuvo ante Cartaginés este jueves, en el que su club no lució de la manera que lo venía haciendo previo al parón del torneo.

Los manudos estuvieron 18 días sin competir y de feria durante ese tiempo tuvieron hasta diez bajas por jugadores convocados a la Selección de Costa Rica y lesionados. El entrenador reveló que incluso les envió un video a los seleccionados para mantenerlos conectados al trabajo.

Un equipo “partido” y falto de ritmo tras el parón

Machillo Ramírez reconoció que el parón cortó el ritmo de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

El entrenador rojinegro habló de este detalle y cómo puede combatirlo para lo que será la recta final de la primera fase y la final de la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala.

“Es un tema complejo al tener el equipo partido. Era un partido complicado por esa situación, con 18 días de no competir se pierde ritmo, pero salgo tranquilo. Cartaginés nos cerró espacios y nos obligó a jugar por los costados. Lo intentamos, tuvimos cuatro o cinco oportunidades claras, a como ellos tuvieron dos.

“Cartago nos cerró mucho el centro, intentamos, pero los felicité a los muchachos, porque con un entrenamiento y verlos buscar el marcador que no se nos da, me hace salir contento. Mi preocupación era ver cómo jugaría el equipo”, destacó.

Aajuelense buscó un triunfo que le fue esquivo ante Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

La construcción del equipo quedó en pausa

Al Machillo le consultaron cuánto le frenó el parón la construcción que traía del equipo, que parecía darse de buena forma.

“Lo ideal era tener ese tiempo para seguir en la construcción y la coordinación, en lo físico no. En lo coordinativo nos corta un poco, pero las bases están y el tema es cómo seguir hacia arriba, en evolución. A los de la Selección les pasé un video para ver si podíamos conectar un poquito ante la falta de trabajo, con la parte visual”, explicó.

