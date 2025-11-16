Alajuelense tomará estas previsiones tras ver lo sucedido a la Selección de Panamá en Guatemala

Alajuelense visitará muy pronto Guatemala, el 3 de diciembre disputará en territorio chapín el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante el Xelajú, en el estadio Cementos Progreso de la capital chapina.

¿Habrá bronca como la que vivió Panamá?

Un dato por el que algunos se preguntan o preocupan es por la situación de seguridad en Guatemala, luego de ver las situaciones que atravesó la Selección de Panamá el martes anterior cuando llegó a Guate para jugar dos días en el mismo estadio.

Los canaleros denunciaron diversas situaciones, especialmente con el recibimiento caliente que les hicieron pasar los aficionados guatemaltecos.

Panamá enfrentó un ambiente muy caliente en Ciudad de Guatemala contra la selección local. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Según medios panameños, el ambiente fue tenso al momento del arribo, lo que generó preocupación en la delegación visitante, situación que se mantuvo durante casi toda la visita de los panas y pidieron a la Concacaf tomar cartas en el asunto.

¿La Liga pedirá seguridad extra?

Ante esa circunstancia, La Teja le consultó a Alajuelense si solicitarán a Concacaf mayores controles o si llevarán seguridad privada adicional a la que suelen llevar en este tipo de viajes.

“De conformidad con los acuerdos de participación que se firman con Concacaf, la logística y seguridad de los equipos recae principalmente en el equipo sede. Estaremos coordinando todos los detalles operativos tanto con Concacaf como con Xelaju tal y como se ha hecho en los otros compromisos de este torneo y tenemos plena confianza de que va a ser una fiesta futbolística”, indicaron los manudos mediante su oficina de prensa.

Alajuelense jugó en el 2024 ante Antigua en territorio chapín por la Copa Centroamericana. (Concacaf.com)

Al tratarse de un partido de clubes, la posibilidad de que la gente esté más tranquila es más amplia, a diferencia de lo sucedido esta semana cuando había un pase al Mundial de fútbol de por medio.