La Cobra sorprende al mostrar la camiseta de Alajuelense en una transmisión y generó revuelo

Alajuelense dio una gran sorpresa este sábado al publicar un video en el que aparece el famoso Lautaro Del Campo, más conocido como La Cobra, luciendo la camiseta rojinegra.

En sus redes sociales los erizos mostraron un extracto de unas de las transmisiones que el argentino realiza en la red social Twitch, en la cual tiene más de un millón de seguidores, en la que muestra que le llegó de regalo la casaca manuda.

Fiel a su estilo gritón y festivo, en el que le gusta resaltar todo por lo alto, el joven che se puso la prenda y empezó a sacar pecho de inmediato sobre cómo le lucía.

La Cobra lucía más que feliz con la camiseta de Alajuelense. (Captura pantalla/Captura pantalla)

¿Qué dijo la Cobra de la camiseta de Alajuelense?

“Miren lo que me acaba de llegar en el día de hoy. La camiseta de Liga Deportiva Alajuelense. Aura impresionante tiene”.

“Buueeeee, ¿Cómo me queda el regalo ehhh? ¡Auuuura!“, dijo mientras levantaba los brazos y se dio una vuelta para mostrar qué ta se le veía.

La camiseta además estaba personalizada, pues tenía el número y de nombre “La Cobra”, el apodo que lo ha hecho famoso a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica y en España, al punto que en sus “streams” ha contado con figuras como Lionel Messi y otros jugadores famosos.

Publicación fue un pegue en Instagram

En la publicación que los erizos hicieron en Instagram sobre el regalo, Lautaro les escribió agradeciendo el regalo, una publicación que en siete horas ya lleva más de 22 mil me gusta.

