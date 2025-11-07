Alajuelense fija esta posición sobre la fecha para el partido de reposición ante el Cartaginés

Alajuelense y Cartaginés tienen un partido pendiente que puede definir muchas cosas en el Apertura 2025 a falta de solo tres jornadas para el final de la fase regular y la gran expectativa es cuándo se disputará, finalmente, ese choque.

El partido ha tenido cuatro fechas diferentes; originalmente, se debía jugar el domingo 24 de agosto como parte de la jornada cinco, luego se pasó para el 10 de octubre, pero se volvió a reprogramar para el domingo 9 de noviembre, pero tampoco se jugará ese día.

Finalmente, la fecha oficial quedó para el 20 de noviembre, tres días antes de la jornada 16 y dos días después de que la Selección de Costa Rica enfrente a Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Alajuelense y Cartaginés no se han enfrentado aún en todo lo que va de la temporada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: En Cartaginés están molestos con Alajuelense por la nueva reprogramación de su partido

Duelo finalmente se jugará

Ante un panorama que ha lucido tan incierto, muchos tienen dudas si, finalmente, se jugará en esa fecha o tienen pensado seguir pateando la bola en el tema, por lo que le consultamos este viernes a Alajuelense si esa fecha está confirmada.

Mediante su oficina de prensa, el club, respondió que sí, toda la planificación para el partido está para el jueves 20 de noviembre, a las 8 p.m., en el estadio Morera Soto, en Alajuela, y no hay previsto ningún plan para jugarse en otra fecha.

LEA MÁS: Unafut confirma las nuevas fechas en las que se jugará el Apertura 2025 tras el parón por la Selección de Costa Rica

Un partido que define mucho

De esta manera, ya muchos pueden estar tranquilos y esperar un juego que podría ser casi un golpe definitivo para que los erizos sostengan el liderato al llegar 33 puntos, a cuatro del segundo lugar, Saprissa, con nueve por disputarse.

Alajuelense podría quedar muy cerca del liderato si derrota al Cartaginés. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

LEA MÁS: ¿Apoyo necesario a la Selección o fuerte golpe al torneo? Expertos hablan sobre la pausa en el fútbol de Costa Rica

Si fueran los brumosos los que ganan, llegarían a 26 unidades, a solo tres, del Monstruo y seis del quinto lugar, Pérez Zeledón.