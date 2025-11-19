Machillo Ramírez reveló qué hará con los futbolistas de Alajuelense que vienen llegando de la Selección

Alajuelense tenía ocho jugadores en la Selección de Costa Rica, de los cuales, varios tuvieron acción este martes ante Honduras, por lo que salta la duda si podrían jugar este jueves ante el Cartaginés en juego de reposición de la jornada cinco.

Machillo reconoce el desafío físico y emocional

Óscar “Machillo” Ramírez reconoció que tiene un reto importante para recuperarlos no solo en la parte física, apenas con 48 horas de descanso, sino también en la parte emocional, luego que la Tricolor quedara fuera del Mundial de Norteamérica 2026.

Machillo Ramírez analizará muy bien las opciones de Alajuelense para el choque de este jueves ante Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

El entrenador explicó la posición al respecto de cara a un juego de tanta importancia.

“Es un tema que en este caso nos toca llevar el peso de la convocatoria y saber lidiar con eso. Tenemos un grupo de muchachos que están muy identificados y que tienen esa hambre de venir y lograr cosas, es lo que he visto, de lo que he vivido con ellos”.

El duelo por la eliminación y el rápido cambio de chip

“Es difícil el momento, porque hay una especie de duelo, pero el fútbol tiene esas cosas, que inmediatamente te toca jugar y dar vuelta a la página, entonces te es más fácil de llevar. Creo que mañana llegamos al encuentro bien, aunque tal vez, no con el acumulado de trabajo por el tiempo que no estuvieron con nosotros. Veremos mañana si podemos manejar bien el asunto”, explicó el técnico rojinegro.

Kilometraje y minutos de juego, claves en las decisiones

Ramírez indicó que los futbolistas llegaron con ganas de jugar, porque algunos tuvieron poca participación, a excepción de Celso Borges y Alexis Gamboa, que jugaron contra Haití todo el partido en Curazao, los demás vienen con poco kilometraje.

“Desde esa óptica creo que puedo tomar decisiones, ahí el tema, como lo decía, es hablarles y ver si viene alguno con un caso especial, entonces se analizaría más”, dijo.

Joel Campbell y Celso Borges son de los manudos seleccionados por la Costa Rica, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buenas noticias: varios lesionados recuperados

Machillo además comentó que figuras que estaban lesionadas como Alberto Toril, Kenyell Michel y Fernando Piñar aprovecharon el parón para recuperar forma física.

“En estos momentos al que todavía le falta un poquito más es a Michel, ya Toril en estos días ha estado con el equipo y otros muchachos que se habían golpeado ya están listos”, explicó.

