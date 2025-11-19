Andrés Carevic reveló qué fichas pudo recuperar Cartaginés para enfrentar a Alajuelense

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, aprovechó bastante el tiempo que el Apertura 2025 estuvo detenido para trabajar en diversos aspectos y, especialmente, recuperar jugadores lesionados desde hacía varias semanas o meses.

Un juego clave que llega en un momento crucial

Los brumosos jugarán este jueves a las 8 p.m. en el estadio Morera Soto el partido de la fecha cinco, que se pospuso en dos ocasiones y que, finalmente, se jugará en un momento en el que se disputa intensamente la parte alta de la tabla y la zona de clasificación.

Andrés Carevic contó cómo vuelve el Cartaginés tras el parón del campeonato nacional. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Recuperación de figuras importantes

El técnico contó en conferencia de prensa que las semanas le sirvieron para darle ritmo a jugadores que venían superando lesiones, como Christopher Núñez, Douglas López y Carlos Barahona, quienes ya podrían jugar sin ninguna limitante.

Por su parte, figuras como Johan Venegas, José Luis Quirós y Randall Cordero ya se integraron al plantel, aunque aún no están disponibles, y otros como el juvenil Leonardo Alfaro siguen en proceso de recuperación, haciendo trabajo de forma diferenciada.

Microciclo dividido en tres etapas

“La primera semana la utilizamos para recuperar a todos nuestros jugadores que venían de un desgaste muy grande, con viajes y juegos cada tres días, y después de esa semana trabajamos con mayor intensidad lo que seguía.

“Hicimos un microciclo para preparar el partido en sí, entonces al final dividimos el parón en tres etapas: un poco de recuperación al principio, una carga importante en la segunda fase y el microciclo para preparar el partido de mañana”, explicó.

Andrés Carevic contó que pudo darle descanso y más tiempo de recuperación a jugadores del Cartaginés que estuvieron lesionados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El duelo ante Alajuelense define el objetivo de clasificar

Carevic afirmó que el partido de este jueves puede ser vital para consolidar la meta de meterse en zona de clasificación, que es la prioridad del equipo.

“Tenemos objetivos; el siguiente es tratar de clasificar entre los cuatro, y bueno, todos sabemos la importancia del partido de mañana, porque es el juego extra que nosotros tenemos, junto con la Liga. Va a ser importante hacer un buen duelo y vamos a tratar de sumar los puntos.

“Tenemos una esencia, tenemos un modelo que tratamos de respetar con toda la exigencia, con esa actitud de que el equipo ha demostrado de que es aguerrido, cuando a veces no se puede jugar al fútbol, o el rival no lo juega, o nosotros no estamos en un buen momento”, añadió.