El caso de José Gabriel Vargas y la supuesta estafa millonaria a sus compañeros en el Cartaginés

Varios jugadores del Cartaginés y de otros clubes de la primera división habrían sido estafados por el defensor central José Gabriel Vargas que en este momento está sin equipo.

El periodista Maynor Solano dio a conocer el caso de uno de los aparentes perjudicados, quien afirmó que perdió cerca de 10 millones de colones, luego de que Vargas les propusiera invertir sus ahorros para una serie de inversiones.

Varios jugadores denuncian haber sido estafados por el exdefensor José Gabriel Vargas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Jugador relata cómo fue víctima de aparente estafa

Esto fue lo que el futbolista, con identidad protegida le comentó al Maynor Solano.

LEA MÁS: Luis Flores, el motor silencioso del Cartaginés que sueña con la Selección Nacional

“Un compañero del equipo de Cartago, José Gabriel Vargas, llegó a comentar dentro del camerino y había dos compañeros en ese momento que invirtieron.

“En ese momento dejé que invirtieran, esperé unos meses para ver cómo funcionaba el asunto y en ese momento decidí meter unos ahorros, tenía ¢2 millones y los metí.

Varios jugadores del Cartaginés y de otros equipos aseguran haber sido estafados por un compañero del cuadro brumoso. Imagen generada por Gemini. (Imagen generada por Gemini. /Imagen generada por Gemini.)

“Parte del negocio era que uno podía retirar la plata cuando quisiera, nada más se le pagaba un interés del 5 por ciento mensual, lo que hacía que el negocio se viera como bien visto.

“Lo volví a hacer como prueba, retiré los ¢4 millones que tenía y me los devolvieron fácil. Empecé a tener confianza en eso y decidí invertir más plata y había metido ¢10 millones, recibía el interés mensual lo veía bien, lo veía rentable.

“Confiamos, era una persona que veíamos a diario, que estaba velando con abogados, para que el negocio se hiciera más serio, con contratos que nos dieron, que al final no servían de nada y en su momento, un compañero del equipo, cuyo poder adquisitivo era mucho mayor hizo una inversión grandísima, de casi 200 mil dólares (¢100 millones).

LEA MÁS: El gol que Bernald Alfaro anotó para el Cartaginés y que hizo llorar a toda su familia

“Y eso marcó un antes y un después en la manera de invertir, creo que todo el mundo estaba totalmente ciego o muy confiados en invertir. Fueron 8 o más compañeros del equipo, en Cartago y al final lo perdieron todo”, comentó.