Miguel “Piojo” Herrera le tiró duro a la prensa deportiva de Costa Rica al regresar a México tras dirigir a la Sele

El extécnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera, aterrizó este jueves en México y, al ser abordado por la prensa de su país, sorprendió con fuertes declaraciones sobre Costa Rica, la no clasificación al Mundial y la prensa deportiva del país.

Miguel "Piojo" Herrera llegó a México este jueves. (Captura/Captura)

Regresa a México marcado por el fracaso

Herrera dejó el banquillo de la Tricolor luego de no lograr que Costa Rica clasificara a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, un golpe durísimo para los aficionados, quienes exigieron su salida. El técnico terminó yéndose “por la puerta de atrás”.

Al salir del aeropuerto de Ciudad de México, el Piojo confesó que regresaba “con dolor, con derrota y con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo” de llevar a la Sele al Mundial.

“Siempre he dado la cara en las buenas y en las malas. No tengo por qué rehusarme. Escogí una profesión muy exigente”, explicó a los medios mexicanos.

Miguel "Piojo" Herrera dejó la Selección Nacional tras no clasificarla a la Copa del Mundo del 2026. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Piojo dispara contra la prensa tica

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Herrera habló del tenso ambiente que vivió con parte de la prensa deportiva costarricense durante su paso por la Sele.

“De repente te pone triste que tus compañeros de los medios, no de México, de allá, se tomen la palabra como juzgadores, en lugar de entrevistadores, analíticos. Juzgan como si fuera un criminal”, afirmó.

Asume la culpa, pero admite que le duele más que a los ticos

El entrenador reiteró que asume completamente la responsabilidad de la eliminación de Costa Rica y afirmó que el golpe emocional también ha sido fuerte para él.

“Asumo la responsabilidad como lo dije desde el principio, porque para eso me llevaron (para clasificar al Mundial) pero el hambre de volver a regresar y retomar las canchas no se me va a quitar. Fue un revés muy fuerte, doloroso, que me deja enseñanza y aprendizaje. Dejar triste a un país me causa más tristeza a mí, pero hay que darle vuelta a la página y tengo que aprender”, declaró.

Herrera aseguró que, pese al fracaso, mantiene la motivación para volver a dirigir pronto.