Clausura 2026 tendrá juegos muy pesados apenas en las primeras de tanteo

El Clausura 2026 arrancará el miércoles 14 de enero y terminará a más tardar el 24 de mayo, según el calendario que dio a conocer la Unafut este martes.

Fechas fuertes desde el inicio

Una de las curiosidades principales es que desde la fecha dos arranca la carga pesada con el juego entre Herediano y Saprissa en Santa Bárbara, el 18 de enero, y en la fecha tres Cartaginés será local ante Alajuelense.

Saprissa y Herediano se verán las caras apenas en la jornada dos del Clausura 2026 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Clásicos y partidos destacados

El primer clásico será en la jornada ocho, el 22 de febrero en Tibás, y el segundo en la jornada 16, el 19 de abril, entre los partidos más destacados.

Así se jugará la jornada uno

La jornada uno será Cartaginés - Guadalupe, Saprissa - Puntarenas, Alajuelense - Liberia, Pérez Zeledón - San Carlos y Sporting - Herediano.

La Unafut pesentó el calendario para el otro torneo este martes. (Jose Cordero/José Cordero)

Cómo se construyó el calendario

Ana Gabriel Muñoz, directora de competición de Unafut, explicó en qué se basaron para hacer el calendario.

“Partimos de la creación del calendario por medio de unos parámetros que define la asamblea de presidentes de Unafut, que son los que dan las primeras pautas y a partir de esas es que trabajamos con el proveedor que nos ayuda a montar el calendario para seguir estas reglas, un poco más rígidas de qué es lo que debe respetar el calendario.

“A partir de esto es que ellos empiezan a dar opciones y buscamos entonces que haya un balance en estos parámetros generales y ya el tema de especificidad de cada club es aleatorio”, detalló.

Pausas por elecciones nacionales

Ana Muñoz explicó en qué se basaron para la elaboración del calendario del Clausura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Entre las consideraciones para hacer el calendario es que no habrá fútbol el primer domingo de febrero y abril por la primera y segunda ronda de las elecciones nacionales, esa última en caso de ser necesario que haya dos votaciones.

Formato se mantiene sin cambios

Hay que recordar que el formato del campeonato será el mismo que el torneo que se está jugando, con una primera fase de 18 jornadas, semifinales, finales y una posible gran final, dado que las estructuras del certamen se aprueban por año.

Esta vez sin errores de diseño

A diferencia del torneo anterior, en el que el calendario sufrió cambios por errores en el diseño, en esta ocasión no hubo tales fallos y se lanzó siguiendo diversos criterios.

“De todas las situaciones que nos pasan, positivas y negativas, se aprende, y se hace una evaluación de los procesos; creemos que tenemos que tener una mejora continua y a raíz de las cosas positivas y negativas que nos pasaron en este campeonato, se hacen los ajustes para que esta vez saliera mucho mejor”, añadió la directora.