Xelajú MC vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final de Copa Centroamericana?

La Copa Centroamericana 2025 conocerá a su campeón este martes cuando Xelajú y Alajuelense se enfrenten en el Estadio Mario Camposeco, luego del cerrado empate 1-1 en el duelo de ida disputado en el Alejandro Morera Soto.

Alajuelense intentará lograr el tricampeonato regional en territorio guatemalteco, clave: Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una final que se definirá en terreno guatemalteco

El Alajuelense llega convencido de que podrá obtener un triunfo como visitante para coronarse tricampeón del torneo. El conjunto rojinegro mostró solidez en la ida y confía en repetir su dominio ofensivo en territorio chapín.

Por su parte, Xelajú se aferra a su casa y a su afición, factores que podrían inclinar la balanza a su favor. El equipo guatemalteco tiene claro que un empate sin goles le permite levantar el título, por lo que buscará un juego ordenado y eficiente.

El partido está programado para las 8 de la noche y se podrá disfrutar a través de ESPN y Disney Plus, plataformas encargadas de la transmisión oficial para la región.

Xelajú buscará hacerse fuerte en el Mario Camposeco para ganar la Copa Centroamericana, clave: Xelajú. (Concacaf.com/Concacaf.com)

