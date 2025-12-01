Torneo Nacional

José Saturnino Cardozo mandó un mensaje a sus rivales y periodistas que subestiman a Liberia

José Saturnino Cardozo dijo una frase que muestra la confianza que tiene para conseguir la clasificación en la última fecha

Por Sergio Alvarado

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, sacó pecho este domingo al defender que a diferencia de otros, ellos dependen de sí mismos para conseguir la clasificación a semifinales en el Apertura 2025.

El entrenador paraguayo fue enfático y afirmó que tienen mucha confianza para sacar el boleto el próximo domingo cuando visiten al Cartaginés, en el estadio Fello Meza.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
José Saturnino Cardozo saludó a Vladimir Quesada de manera muy afectuosa. (Jose Cordero/José Cordero)

Liberia depende de sí mismo

“Faltan 90 miinutos en los que tenemos que dar vuelta a la página, estuvimos cerca de empatar el juego y se nos escapó el punto que nos daba la posibilidad de estar en los primeros cuatro y ahora seguramente habrá 90 minutos en las que todos estarán pendientes de todos”.

“Estoy convencido que si este equipo sale a jugar como lo hizo el segundo tiempo, estoy convencido que levantará cabeza y conseguir el sueño de todos. El objetivo que es clasificar, porque al final nosotros dependemos de nosotros mismos, de nadie más”, dijo.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Liberia pulseó la clasificación en Tibás, pero ahora deberá esperar una semana más. (Jose Cordero/José Cordero)

Las claves para clasificar

Para Cardozo la madurez mental y la concentración serán vitales para sacar el resultado en Cartago, estar metidos todo el partido y no dar espacios como los que dieron el primer tiempo en Tibás.

