El Machillo dice que Alajuelense está preparado y que el tricampeonato es posible

En Alajuelense se juegan el todo o nada este miércoles y no hay tiempo ni para pestañear en el juego de vuelta contra el Xelajú, por la final de la Copa Centroamericana.

Los rojinegros conversaron con los medios este martes, previo al duelo ante los chapines y el capitán Celso Borges dijo sin titubear, que a la final llegaron los mejores clubes de la región e hizo su análisis del encuentro, que dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Cementos Progreso.

“El primer duelo fue bastante parejo, en la final estamos los dos mejores equipos de Centroamérica y espero que sea un partido lindo de jugar.

“En este juego hay que saber manejar las emociones, no perder la perspectiva de que es una situación lindísima y estamos disputando un título, una gran responsabilidad, que no será nada fácil”, afirmó.

Óscar Ramírez y Amarini Villatoro, técnicos de Alajuelense y Xelajú. Foto: tomada de X Alajuelense. (Foto: tomada de X Alajuelense. /Foto: tomada de X Alajuelense.)

El título: una validación

El 5 rojinegro añadió que el título es una validación del buen trabajo que han hecho los alajuelenses.

“El título es una validación tangible de que las cosas se están haciendo bien; no puedo hablar del fútbol de Costa Rica en general, pero sí de la Liga, que viene trabajando muy bien desde hace años, y no quiere decir que se haya ido por el camino correcto; estamos dando pasos al frente”, añadió.

Celso destacó el papel de Washington Ortega, quien viajó con el equipo, aunque se desconoce si estará en el encuentro contra los guatemaltecos.

“Él es una parte fundamental del equipo; esté o no, nos ayuda muchísimo a estar guiando a la gente joven y le hace ilusión participar en la primera final Centroamericana y nos llena muchísimo”.

Machillo sigue analizando

Por su parte, el técnico Óscar Ramírez dijo que aún sigue analizando cuál será el once inicial del encuentro.

“Siempre queda algo de análisis; mañana (hoy) les hablo sobre la formación, siempre estoy revisando cuál es la mejor opción y gracias a Dios, los muchachos lo han entendido y, no hay problema en eso”, destacó.

El duelo entre Xelajú y Alajuelense será este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Cementos Progreso. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador no puso excusas al hablar del resultado de la semana pasada y analizó el empate 1-1, en el Alejandro Morera Soto.

“Lo que pasa es que también el tiempo ha sido uno de nuestros enemigos con el trabajo en cancha. Imagínate que jugamos el domingo; un grupo de los muchachos participó, otro grupo tuvo que hacer trabajo diferenciado, pero siempre pensando en lo que va a ser este miércoles y estuvimos practicando penales”, añadió.

¿Y qué representaría para el liguismo obtener el tercer título?

“Creo que sería un logro importante. Siempre que se gana es importante y creo que la institución siempre ha tratado de hacerlo, o su historia dice eso.

“Sería muy bonito, claro que sí, pero todavía nos faltan estos noventa y tantos minutos, que hay que lidiar contra un buen equipo”, mencionó.

Anthony Hernández y su crecimiento en la Liga

El delantero Anthony Hernández, uno de los hombres más regulares en la presente campaña liguista destacó su crecimiento en la institución.

“Los planes de Dios son perfectos y sé que hace un tiempo me mandaron a préstamo y ahora estoy con un buen rendimiento, gracias a la confianza que me da el profe y físicamente estoy muy bien. El domingo recibí un golpe, pero no pasó a más”, dijo el jugador porteño.

Celso Borges, junto a Jorge Aparicio, capitán del Xelajú. Foto: tomada de X Alajuelense. (Foto: tomada de X Alajuelense. /Foto: tomada de X Alajuelense.)

Anthony señaló que Alajuelense viene de menos a más y cada jugador es importante.

Óscar Ramírez se mostró muy sereno y enfocado antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Hemos sido un equipo muy regular, el grupo está muy motivado, estoy tranquilo porque mis compañeros pueden marcar diferencia y sería un orgullo para el país, para la institución obtener el tricampeonato, es un grupo que merece todos los títulos”, afirmó.