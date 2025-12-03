Deportes

Liberia pide los puntos del partido ante Saprissa por alineación indebida

Liberia podría ganar los puntos en la mesa del partido ante Saprissa, algo que cambiaría por completo el panorama de la última fecha

Por Eduardo Rodríguez

Liberia perdió 3-1 en el Ricardo Saprissa; sin embargo, el conjunto pampero hizo una solicitud para pedir los tres puntos perdidos en Tibás por la supuesta alineación indebida del joven Johnny Myrie, quien entró al cierre.

El joven morado ingresó al minuto 90 del compromiso, pero los liberianos aseguran que tenía cinco amarillas en la categoría sub-21, por lo que no podría haber jugado este encuentro.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Saprissa podría perder los puntos en la mesa con Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

Así lo confirmó Felipe Castillo, encargado de prensa del club, quien espera que que el tema se resuelva este miércoles o el jueves.

En caso que Liberia obtenga los puntos, dejaría eliminado a Herediano y Pérez Zeledón, ya que estaría clasificado el conjunto pampero.

Los guanacastecos necesitan una unidad para clasificar a la siguiente ronda, en caso de que la apelación no sea aceptada, pueden buscarlo en su visita a Cartaginés del fin de semana.

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

