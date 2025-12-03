Liberia pide los puntos del partido ante Saprissa por alineación indebida

Liberia perdió 3-1 en el Ricardo Saprissa; sin embargo, el conjunto pampero hizo una solicitud para pedir los tres puntos perdidos en Tibás por la supuesta alineación indebida del joven Johnny Myrie, quien entró al cierre.

El joven morado ingresó al minuto 90 del compromiso, pero los liberianos aseguran que tenía cinco amarillas en la categoría sub-21, por lo que no podría haber jugado este encuentro.

Saprissa podría perder los puntos en la mesa con Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

Así lo confirmó Felipe Castillo, encargado de prensa del club, quien espera que que el tema se resuelva este miércoles o el jueves.

En caso que Liberia obtenga los puntos, dejaría eliminado a Herediano y Pérez Zeledón, ya que estaría clasificado el conjunto pampero.

LEA MÁS: Herediano y Pérez Zeledón se ven obligados a pelear el boleto a semifinales con jugadores jóvenes

Los guanacastecos necesitan una unidad para clasificar a la siguiente ronda, en caso de que la apelación no sea aceptada, pueden buscarlo en su visita a Cartaginés del fin de semana.