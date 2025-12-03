Dilema en Saprissa: deben decidir si recupera a jugadores cuestionados o asume “apuestas fallidas”

El Deportivo Saprissa enfrenta un dilema de peso rumbo al Clausura 2026: varios jugadores a préstamo deberán regresar al club, pero su rendimiento genera dudas internas y un creciente debate entre la afición sobre si realmente deben vestir de nuevo la camiseta morada.

Con la llegada del título 40 de los tibaseños a finales de mayo del año pasado, la dirigencia comenzó a hacer variantes en su planilla. En la actualidad, seis jugadores están cedidos a otros clubes de primera división, pero tres de ellos tienen ligamen con sus equipos hasta diciembre.

Vamos caso por caso:

El delantero Rachid Chirino llegó a San Carlos en enero. Su préstamo con los Toros vence en diciembre y su contrato con los saprissistas es válido hasta junio del 2027. Chirino ha sido de los jugadores más señalados por la afición.

Rachid Chirino tiene contrato con San Carlos hasta diciembre del 2025. Foto: prensa San Carlos. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

El delantero cubano Luis Javier Paradela hizo maletas y a mediados del año pasado se fue para la liga de Rumanía para jugar con el U Craiova 1948. En diciembre finaliza su ligamen con el equipo europeo y con Saprissa tiene contrato hasta junio del 2028.

El volante Yoserth Hernández llegó a Saprissa procedente del Puntarenas FC y fue cedido a préstamo al Sporting a mediados del presente año. Su préstamo con los albinegros vence en junio del próximo año y el contrato con Saprissa rige hasta junio del 2028.

El delantero Fabricio Alemán salió a Pérez Zeledón para el Apertura 2025. Su préstamo con los Guerreros vence en junio del 2026 y el contrato con la institución morada vence en diciembre del 2027.

El defensor Douglas Sequeira también fue cedido a préstamo al Sporting a mediados de año. Con los josefinos estará hasta mediados del 2026 y su ligamen con Saprissa vence en junio del 2028.

El volante Kliver Gómez también salió del club tibaseño a finales del año pasado para vincularse al Puntarenas FC. Con los Naranjas, su ligamen vence en diciembre y tiene contrato con Saprissa hasta el 2026.

Luis Paradela aún tiene contrato con la U Craiova 1948. Foto: Facebook. (Facebook del Craoiva/Facebook del Craoiva)

Sobre el caso de Gómez, Héctor Trejos, presidente del PFC, le confirmó a este medio que Kliver seguirá con los porteños.

“Ya estamos bastante adelantados con el Saprissa, ya conversamos y es casi un hecho que Klíver continuará con nosotros”, confirmó este martes el dirigente porteño.

¿A quiénes se llevarían?

Daniel Martínez, de Deportes Monumental, afirmó que a los únicos que traería de vuelta son a Douglas y Paradela, ya que este último es un jugador de garantía que ya demostró el talento que tiene y sería un fichaje de lujo para el 2026.

“Sequeira es joven y tiene un gran futuro, ante las edades ya avanzadas de (Kendall) Waston y (Óscar) Duarte. El resto fueron apuestas fallidas de Saprissa.

“Era evidente que los demás jugadores nunca estuvieron preparados para llegar al Saprissa, y Erick Lonis tiene un gran reto para negociar y no perder tanto dinero ante la rescisión de contratos de estos jugadores, porque Saprissa no necesita a ninguno”, afirmó.

Douglas Sequeira sigue con Sporting hasta mediados del próximo año. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, afirmó que le daría una nueva oportunidad a Paradela y a Kliver.

“Porque son los únicos jugadores que, a mi gusto, le aportarían buen nivel y condiciones al equipo en puestos claves, especialmente Luis Paradela”, sentenció.