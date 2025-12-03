Deportes

Dilema en Saprissa: deben decidir si recupera a jugadores cuestionados o asume “apuestas fallidas”

El Deportivo Saprissa debe definir el futuro de seis jugadores que regresan de préstamo para el Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa enfrenta un dilema de peso rumbo al Clausura 2026: varios jugadores a préstamo deberán regresar al club, pero su rendimiento genera dudas internas y un creciente debate entre la afición sobre si realmente deben vestir de nuevo la camiseta morada.

Con la llegada del título 40 de los tibaseños a finales de mayo del año pasado, la dirigencia comenzó a hacer variantes en su planilla. En la actualidad, seis jugadores están cedidos a otros clubes de primera división, pero tres de ellos tienen ligamen con sus equipos hasta diciembre.

Vamos caso por caso:

El delantero Rachid Chirino llegó a San Carlos en enero. Su préstamo con los Toros vence en diciembre y su contrato con los saprissistas es válido hasta junio del 2027. Chirino ha sido de los jugadores más señalados por la afición.

LEA MÁS: Yoserth Hernández reveló quién fue el verdadero responsable de que se fuera de Saprissa

Rachid Chirino anotó ante Guadalupe a favor de San Carlos.
Rachid Chirino tiene contrato con San Carlos hasta diciembre del 2025. Foto: prensa San Carlos. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

El delantero cubano Luis Javier Paradela hizo maletas y a mediados del año pasado se fue para la liga de Rumanía para jugar con el U Craiova 1948. En diciembre finaliza su ligamen con el equipo europeo y con Saprissa tiene contrato hasta junio del 2028.

El volante Yoserth Hernández llegó a Saprissa procedente del Puntarenas FC y fue cedido a préstamo al Sporting a mediados del presente año. Su préstamo con los albinegros vence en junio del próximo año y el contrato con Saprissa rige hasta junio del 2028.

Logo del Deportivo Saprissa, tomado del sitio web Foro de Costa Rica. Rueda la bola

El delantero Fabricio Alemán salió a Pérez Zeledón para el Apertura 2025. Su préstamo con los Guerreros vence en junio del 2026 y el contrato con la institución morada vence en diciembre del 2027.

El defensor Douglas Sequeira también fue cedido a préstamo al Sporting a mediados de año. Con los josefinos estará hasta mediados del 2026 y su ligamen con Saprissa vence en junio del 2028.

LEA MÁS: Douglas Sequeira ve a uno de sus excompañeros como inspiración para romperla en el Sporting

El volante Kliver Gómez también salió del club tibaseño a finales del año pasado para vincularse al Puntarenas FC. Con los Naranjas, su ligamen vence en diciembre y tiene contrato con Saprissa hasta el 2026.

Luis Paradela era figura del Craiova hasta que se lesionó en enero pasado.
Luis Paradela aún tiene contrato con la U Craiova 1948. Foto: Facebook. (Facebook del Craoiva/Facebook del Craoiva)

Sobre el caso de Gómez, Héctor Trejos, presidente del PFC, le confirmó a este medio que Kliver seguirá con los porteños.

“Ya estamos bastante adelantados con el Saprissa, ya conversamos y es casi un hecho que Klíver continuará con nosotros”, confirmó este martes el dirigente porteño.

¿A quiénes se llevarían?

Daniel Martínez, de Deportes Monumental, afirmó que a los únicos que traería de vuelta son a Douglas y Paradela, ya que este último es un jugador de garantía que ya demostró el talento que tiene y sería un fichaje de lujo para el 2026.

“Sequeira es joven y tiene un gran futuro, ante las edades ya avanzadas de (Kendall) Waston y (Óscar) Duarte. El resto fueron apuestas fallidas de Saprissa.

LEA MÁS: Uno de los jugadores que Saprissa tiene a préstamo, ya resolvió su futuro para el 2026

“Era evidente que los demás jugadores nunca estuvieron preparados para llegar al Saprissa, y Erick Lonis tiene un gran reto para negociar y no perder tanto dinero ante la rescisión de contratos de estos jugadores, porque Saprissa no necesita a ninguno”, afirmó.

Refuerzos de Sporting para el Torneo de Apertura 2025
Douglas Sequeira sigue con Sporting hasta mediados del próximo año. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, afirmó que le daría una nueva oportunidad a Paradela y a Kliver.

“Porque son los únicos jugadores que, a mi gusto, le aportarían buen nivel y condiciones al equipo en puestos claves, especialmente Luis Paradela”, sentenció.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Rachid ChirinoYoserth HernándezDouglas Sequeira
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.