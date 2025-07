Yoserth Hernández reveló quién fue el verdadero responsable de que se fuera de Saprissa

En Sporting, Yoserth Hernández quiere darle un nuevo aire a su carrera. (Rafael Pacheco Granados)

Yoserth Hernández buscará en Sporting un cambio de aire, que le dé a su carrera un empujón. Por eso fue que tomó la decisión de salir de Saprissa a préstamo.

Generalmente en los equipos grandes, los jugadores salen cedidos por decisión de la directiva o los entrenadores, al considerar que no iban a tener mucha oportunidad, para que tengan minutos en otro lado, pero el volante afirma que no es su caso.

En entrevista con La Teja, el mediocampista aseguró que él fue quien pensó que lo mejor era salir y que hasta habló con el técnico morado, Paulo Wanchope. Este le dijo que se podía quedar a competir por un puesto, entonces, ¿qué pasó?

“Yo tenía la opción de quedarme en Saprissa, la decisión de salir a préstamo fue meramente mía, venía de un año en el que no había jugado muchos minutos a pesar de que el año anterior había sido bicampeón y tenía regularidad, pero por cosas del fútbol uno a veces pasa por esas etapas.

“Creo que era un buen momento para retomar, para seguir creciendo y gracias a Dios me salió esta oportunidad, espero retomar mi nivel y seguir creciendo”, comentó.

Con Chope, Hernández jugó cuatro partidos, fue titular en tres, de la fecha 16 a la 18, y luego ya no jugó más, pero antes de irse tenía que hablar con el DT.

“Él habló conmigo y me externó su pensar, yo tenía la opción de quedarme, pero obviamente como con cualquier otro jugador, no garantizaba tener los minutos que uno quiere. Creo que acá en Sporting puedo luchar por un espacio, como también lo podía hacer en Saprissa, pero acá me han dado esa confianza para que retome y poder seguir creciendo”, dijo.

¿Paulo le djo a usted directamente que se quedara y podía pelear por un campo?, le repreguntamos de manera puntual

“Sí, esa era la posición de él, pero como te digo, Saprissa es un equipo en el que hay mucha competencia yo tengo claro eso, sé que tengo la capacidad para estar ahí, pero venía de un año en el que no sumaba muchos minutos y uno como jugador lo que necesita es jugar, entonces si quiero seguir creciendo y buscando cosas importantes, tengo que jugar más”, contestó.

Yoserth Hernández afirma que Paulo Wanchope le dijo que contaba con él para seguir en Saprissa. (Paulo Wanchope/Instagram)

En semestre anterior, Yoserth solo sumó 373 minutos en ocho partidos, mientras que en el Apertura 2024 solo sumó 275 en siete mejengas, certamen en el que además lo afectaron varias lesiones.

En Tibás la competencia con jugadores como Mariano Torres, David Guzmán o Jefferson Brenes es muy brava, pero más allá de todo, el exjugador de Puntarenas FC afirma que aprendió mucho de ellos.

“Yo estoy muy contento con todos mis excompañeros de Saprissa, ellos siempre creyeron y me respaldaron, me dieron su apoyo. Todos en general me ayudaron mucho, pero uno tiene que poner las cosas en una balanza, por lo que sentí que era tiempo para tomar esta oportunidad y luchar por más cosas”, finalizó.

En el cuadro josefino las cosas serán un poco diferentes, con diez fichajes es casi un equipo nuevo, por lo que todos empezarán prácticamente desde cero a pelear por un campo.