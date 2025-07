Sergio Gila se defiende ante señalamientos de posibles conflictos de intereses con su actual trabajo

Sergio Gila, exgerente deportivo de Saprissa, salió al paso de quienes hablan de un conflicto de intereses. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sergio Gila, exgerente deportivo de Saprissa, negó que haya conflicto de intereses luego de que se diera a conocer que trabaja para una empresa de representantes, que tiene a Sabin Merino como uno de sus jugadores.

El español dio una entrevista a Tigo Sports, en donde confirma, que luego de su salida del cuadro morado, se incorporó a una agencia de representaciones llamada You Firts, que tiene unos 100 representantes en el mundo.

“You First es una agencia española que representa a Kevin Chamorro y a Sabin Merino. Nicolás Delgadillo es de una agencia argentina.

“Hemos querido dar un giro a la carrera, fue desgastante estar en Saprissa, anteriormente estuve en el Valladolid por 7 años y queríamos hacer algo diferente y You First abrió una sede en Centroamérica, aprovechando que tenemos el conocimiento de los jugadores”, afirmó.

“Estoy trabajando con una persona de mi confianza, que es Luis Tornadijo y esto no tiene nada que ver con Sabin Merino, no lo voy a representar, que sea parte de la empresa no tiene nada que ver. Me sorprende que se dé esa connotación.

“No se puede hablar del honor de una persona, iré hasta las últimas consecuencias, con quienes cuestionan mi honorabilidad, la siguiente conversación será en un juzgado”, destacó.

Sabin Merino pertenece a la agencia You First, en la que ahora trabaja Gila. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Malos rendimientos

Gila defendió su actual trabajo y confirmó que esperan captar buenos jugadores en el país.

Además, respaldó la contratación de Sabin Merino, uno de los jugadores más cuestionado del Monstruo en el torneo pasado.

“Lo de Sabin Merino no salió bien, uno no lo puede negar, como gerente deportivo no hay malas contrataciones, sino malos rendimientos. Él debutó en la jornada 7, tuvo confianza del entrenador (José Giacone).

“Previamente él no lo conocía, le presentamos opciones de un 9 y vio videos, partidos, le pasamos informes y él le dio el visto bueno, al igual que el Comité Deportivo de Saprissa. Trajimos a Joseph Mora y tenía 6 meses de no jugar, pero de él no se habla porque rendía bien, igual que Marvin Loría que estuvo casi un año sin jugar”, destacó.

El español aclaró que Kenay Myrie no es uno de sus representados. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa)

No solo de Saprissa

Sergio destacó que con la agencia no solo está buscando representar a jugadores de Saprissa, sino a otros de proyección a nivel internacional y confirmó que Kenay Myrie no es uno de sus clientes.

“Kenay no es mío, tengo una excelente relación con Roy (su padre), como amigo me llama para preguntarme consejos sobre las negociaciones. Kenay es un jugador que tiene mercado, ofertas sobre la mesa, la relación con Roy es la de un padre que me pide consejo”, afirmó.

El español acepta las críticas en cuanto a temas deportivos, pero para él su honor no se cuestiona.

“Hay una campaña en contra, uno sabe de dónde vienen las críticas. Respeto las críticas deportivas, pero uno siempre trabajó de 7 a.m. a 7 p.m., no podía ver a mis hijos y no se puede cuestionar el trabajo.

“Ahora me quedaré en Costa Rica, por un mes, y luego me iré a España”, aseguró.