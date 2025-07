Saprissa despide a una icónica figura que llevaba en la institución muchos años

Fausto González fue abogado en el Saprissa por 13 años. (Fanny Tayver Marín)

El Saprissa tomó una inesperada decisión en los últimos días luego de decirle adiós a una figura histórica en la institución como lo es Fausto González, exjugador y abogado del club desde hace más de una década.

La Teja le consultó de manera directa a la dirigencia si el exguardameta continuaba laborando con el club e indicaron que salió de la institución sin dar mayores motivos.

“Efectivamente, el vínculo de servicios profesional que mantuvo continuamente con el Deportivo Saprissa ha concluido. La institución agradece el profesionalismo y el compromiso demostrados durante la prestación de sus servicios y las puertas quedan abiertas para futuras colaboraciones. El departamento legal continúa operando con total normalidad, a cargo de la directora del área legal y del jefe legal”, nos indicaron desde su oficina de prensa.

Fausto entró al departamento legal de los morados desde el 2012 y fue el encargado de diversos casos que llevó el club, de los más recientes fue la demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para evadir un pago por la transferencia del jugador Jimmy Marín al club Hapoel Be’er Sheva de Israel, el cual perdieron.

“Lamentablemente, pasó algo que no estaba en nuestras manos, fue un fallo que no comparto, pero por supuesto respetamos. Se ejerció una cláusula de rescisión que estaba en el contrato por parte de un tercero. Entonces yo todavía creo que teníamos razón, pero si no nos la dan, vamos a acatar y pagar”, dijo Juan Carlos Rojas sobre el caso.

Como jugador, Fausto estuvo en el plantel en la década de los 2000 e integró el plantel tibaseño que fue al Mundial de Clubes de Japón en 2005, al retirarse, se integró a la parte administrativa.

