Así se mostró Mariano Torres con la prensa tras audiencia por caso de supuesto racismo

Mariano Torres (camiseta blanca) al finalizar la audiencia salió de un vehículo blanco para luego montarse el de él. (Johan Rojas)

El jugador del Deportivo Saprissa Mariano Torres se presentó a la audiencia del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol por el caso de aparentes frases racistas en contra de Freddy Góndola y aplicó varios malabares para evitar a la prensa.

Torres llegó en su carro minutos después del mediodía al Colegio de Abogados en Zapote sin dar declaraciones a la prensa, a una hora de iniciar la sesión, lo estacionó en la zona de parqueo cerca de la entrada principal y se esperó que ingresara Fausto González, representante legal del Saprissa para montarse en su carro y entrar juntos.

Cuando finalizó la sesión cerca de las 4 p. m., en el momento que la prensa hablaba con Aquiles Mata, abogado de Alajuelense, el argentino salió para montarse en un vehículo color blanco, saludó a la prensa que lo intentó entrevistar, indicó que no iba a hablar y se retiró.

A unos metros el carro paró, Torres se bajó para subirse al de él y sin decir ni una sola palabra abandonó el colegio, aplicó los amagues que hace en los partidos a la prensa para no soltar prenda sobre el caso.

Fausto habló

El que sí habló a los medios de comunicación fue Fausto González, quien explicó cómo quedó el asunto luego que el tribunal conociera las versiones de los involucrados y la posición del Saprissa tras la audiencia.

“Bien, estamos tranquilos, creemos que hemos litigado de una manera muy seria y responsable para darle profesionalidad al fútbol, siempre teniendo buenos resultados, esperamos que en este caso sea igual y estaremos atentos a la resolución.

“Mariano está tranquilo, todo el mundo sabe que es un jugador profesional, es una persona muy ubicada, él se dedica a jugar fútbol, nosotros dimos con nuestra tarea de defenderlo”, expresó.

La parte morada presentó a Jorge González Pinto como uno de los dos peritos que usó como testigos para demostrar que Mariano no dijo la frase cuestionada por la otra parte y quedaron satisfechos por su labor, pero no quedaron del todo satisfechos con el perito que llevó Alajuelense.

“El perito de nosotros fue muy claro, puntual y certero. A mí me parece que el otro no tanto (el perito de Alajuelense), especialmente porque hay un tema técnico que debemos aclarar, don Álvaro Ramos no es un perito judicial acreditado ni tiene esa especialización en cuanto a ese aspecto científico, el nuestro sí”, recalcó.

Evitó referirse del por qué Freddy Góndola no estuvo en la audiencia, pese a eso espera que la resolución sea favorable para ellos.