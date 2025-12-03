Un antecedente que tiene a Herediano y a Pérez Zeledón temblando: podrían quedar fuera en la mesa

Liberia pide los puntos en la mesa por lo sucedido con Johnny Myrie, joven de la Sub-21 morada que estaba sancionado y que ingresó en el duelo entre Saprissa y los pamperos al cierre del duelo.

Esto les podría costar los puntos a los tibaseños, especialmente, porque una situación similar vivió tiempo atrás San Carlos con Alajuelense.

En el 2022, en el Carlos Ugalde, se midieron norteños y manudos, en un duelo que terminó empatado; no obstante, el asistente técnico norteño, Víctor Abelenda, estaba castigado por una sanción en las ligas menores.

Herediano está a tres puntos de la zona de clasificación. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los rojinegros solicitaron los puntos en la mesa por la alineación indebida, y al final se les otorgó el triunfo por 0-3, luego de que el compromiso acabó en paridad entre ambos clubes.

Los pamperos están pidiendo algo similar, ya que en esta ocasión fue el jugador que entró los últimos minutos teniendo una sanción en las inferiores del Monstruo.

En caso de que el reclamo de los guanacastecos proceda, del triunfo morado de 3-1, pasaríamos a una victoria de la visita 0-3, algo que dejaría a Pérez Zeledón y Herediano fuera de las semifinales.

Generaleños y florenses necesitan que Cartaginés le gane a Liberia, y en el duelo entre guerreros y rojiamarillos, el que gane ese duelo se dejaría el cuarto puesto y, por ende, el último boleto a semifinales.

Herediano y Pérez Zeledón quedarían fuera del torneo en caso que le den los puntos a Liberia sobre Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el escenario de que a Liberia le otorguen los puntos, los pamperos escalarían posiciones, por lo que serían terceros con 29 unidades, a un punto de los morados, que bajarían a 30 debido a la derrota en la mesa, mientras que los brumosos pasarían a la cuarta casilla.

Cartaginés se mide a Liberia en el Fello Meza el fin de semana, así que ahora ocuparían ganar ese último juego para poder recuperar la tercera posición; sin embargo, los blanquiazules son inalcanzables tanto para generaleños como para el bicampeón nacional, que con estos dejaría su reinado de dos torneos atrás, quedando fuera antes de semis, algo que no sucede desde el 2008.