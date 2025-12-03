Esto dijeron en Saprissa tras la apelación de Liberia por alineación indebida

Liberia dio el bombazo del día y del campeonato con la apelación por supuesta alineación indebida del joven Johnny Myrie, pues aseguran que tenía cinco amarillas en la categoría sub-21 y aún así ingresó sobre el minuto 90 en el duelo de este domingo entre morados y pamperos.

La Teja le consultó a Patricio Altamirano, encargado de prensa del club, sobre la denuncia del club guanacasteco contra los tibaseños y esto nos respondió:

Saprissa podría perder los puntos en la mesa ganados ante Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

“En este momento no nos referiremos al tema”, dijo el encargado de prensa saprissista.

En caso de que se le otorguen las unidades a Liberia, Pérez Zeledón y Herediano quedarían ya eliminados, pues Liberia necesita únicamente un punto para avanzar a semifinales. En caso de que la apelación no prospere, ese cupo se definiría en la última fecha.