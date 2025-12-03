Deportes

Esto dijeron en Saprissa tras la apelación de Liberia por alineación indebida

La Teja le consultó al encargado de prensa de Saprissa sobre la denuncia de Liberia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Liberia dio el bombazo del día y del campeonato con la apelación por supuesta alineación indebida del joven Johnny Myrie, pues aseguran que tenía cinco amarillas en la categoría sub-21 y aún así ingresó sobre el minuto 90 en el duelo de este domingo entre morados y pamperos.

La Teja le consultó a Patricio Altamirano, encargado de prensa del club, sobre la denuncia del club guanacasteco contra los tibaseños y esto nos respondió:

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Saprissa podría perder los puntos en la mesa ganados ante Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

“En este momento no nos referiremos al tema”, dijo el encargado de prensa saprissista.

LEA MÁS: Exsaprissista Aubrey David llora la muerte de una de sus personas más cercanas

En caso de que se le otorguen las unidades a Liberia, Pérez Zeledón y Herediano quedarían ya eliminados, pues Liberia necesita únicamente un punto para avanzar a semifinales. En caso de que la apelación no prospere, ese cupo se definiría en la última fecha.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LiberiaSaprissaHeredianoPérez Zeledón
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.