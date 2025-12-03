Deportes

Exsaprissista Aubrey David llora la muerte de una de sus personas más cercanas

El exdefensor del Deportivo Saprissa y actual jugador del Municipal de Guatemala, Aubrey David, anunció en redes sociales el fallecimiento de una de sus personas más cercanas

Por Yenci Aguilar Arroyo

El exdefensor del Deportivo Saprissa Aubrey David llora la pérdida de su padre.

A través de sus redes sociales, el ahora jugador del Municipal de Guatemala informó que su papá falleció y envió un mensaje a quienes lo han apoyado en este momento tan difícil.

“Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigencia, familia roja y a todas las personas que se tomaron el tiempo para ofrecer sus condolencias para mi familia y mi persona en este difícil momento.

“Siempre les estaré agradecido”, mencionó el jugador trinitario en sus redes sociales.

Aubrey David, exjugador del Saprissa.
El exdefensor del Saprissa Aubrey David lamenta el fallecimiento de su padre. Foto tomada de Instagram Aubrey David. (Foto tomada de Instagram Aubrey David. /Foto tomada de Instagram Aubrey David.)

El mensaje del Municipal de Guatemala

Este es el mensaje que publicó el club chapín:

“El CSD Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de Johnson David, padre de nuestro jugador Aubrey David.

“La junta directiva, cuerpo técnico, plantel de jugadores y personal administrativo mostramos las más sinceras condolencias y solidaridad a su apreciada familia; por lo que rogamos a Dios que les conceda fortaleza y resignación ante tan irreparable noticia”.

Yenci Aguilar Arroyo

