Estos son los grupos en los que pudo quedar Costa Rica en el Mundial del 2026

El sorteo del Mundial 2026 fue este viernes en Washington D. C. y ya tiene a medio planeta futbolero con los pelos de punta… excepto a Costa Rica, que verá la fiesta desde afuera tras quedarse sin boleto, ni siquiera para pulsear el repechaje.

Pero sin duda muchos ticos se hacen una pregunta inevitable: ¿En qué grupo habría estado la Sele si hubiera clasificado?

Aquí le damos la respuesta; obviamente, tomando en cuenta todos los escenarios, si se hubiera clasificado directo o por repechaje, que para Concacaf eran dos boletos.

Distribución de los bombos

Esta Copa del Mundo será la más grande de la historia; participarán 48 selecciones, repartidas en 12 grupos, para la primera fase.

De acuerdo con la distribución de los bombos, Costa Rica se hubiera establecido en el bombo 4, en el que estaba Haití y los países que lleguen al Mundial al ganar el repechaje internacional.

Bombo 1 (potencias y anfitriones)

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, más Canadá, México y Estados Unidos.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro del repechaje europeo y dos del repechaje intercontinental.

¿En cuáles grupos habría quedado Costa Rica?

Recordemos que Haití se ubicaba en el grupo C de la eliminatoria y clasificó de forma directa al Mundial. Por el repechaje de Concacaf jugarán Jamaica y Surinam.

Para hacer el ejercicio de saber en cuál grupo nos habría tocado, solamente tomamos el lugar de Haití y el de los dos repechajes, aunque por el ranking FIFA pudo habernos tocado otro bombo y es habría cambiado las cosas.

Es decir, que si la Sele se hubiera metido en lugar de Haití, habría jugado en el grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia.

Por otro lado, si hubiera llegado al Mundial por la vía del repechaje, en lugar de Surinam compartiría en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega. En el repechaje compiten además Bolivia e Irak.

Si en lugar de Jamaica estuviera Costa Rica, hubiera competido en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia. En el repechaje, además de Jamaica están República Democrática del Congo, y Nueva Caledonia.

