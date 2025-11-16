¡Siiiiiiu! Portugal sin Cristiano Ronaldo se da un festín ante Armenia y clasifica a la Copa del Mundo

Portugal, sin Cristiano Ronaldo participará en su sétima Copa del Mundo de forma consecutiva, luego de darse un festín ante Armenia.

Los lusos, que no fallan en Mundiales desde Corea y Japón 2002 goleó 9-1 a los armenios y de esta manera, el técnico español Roberto Martínez y sus muchachos podrán respirar tranquilos, pues llegaron a este encuentro con sólo dos puntos de ventaja con respecto a Hungría, antes de su último juego eliminatorio.

Joao Neves, volante del París Saint Germain celebró el triplete que marcó para la Selección de Portugal. AFP. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Los goles de Portugal

Los goles de los portugueses fueron marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos; Joao Neves, quien se lució con triplete, Bruno Fernandes también hizo tres tantos y Francisco Conceiçao marcó el noveno al 92, lo que desató la locura en el estadio Do Dragao.

Portugal no tuvo a su astro, CR7 luego de ser expulsado en el juego ante Irlanda, del jueves pasado. La Federación portuguesa estuvo trabajando en una apelación, pues Ronaldo sería sancionado con 3 partidos y se perdería su debut en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica el próximo año.