La última semana de infarto definirá cupos que quedan al Mundial de 48 selecciones

Con 30 selecciones ya clasificadas, las eliminatorias europeas se preparan para su semana decisiva. Portugal podría asegurar su pase, mientras que Italia enfrenta un milagro matemático

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un total de 30 selecciones ya aseguraron su pase a la Copa del Mundo del 2026 y en esta semana se definirán los demás equipos que avanzarán a la máxima fiesta del fútbol.

El sábado anterior, España derrotó 0-4 a Georgia, lo que aseguró prácticamente su boleto al torneo internacional, a falta de la última fecha, que será el próximo martes y este domingo, otras naciones como Portugal podrían asegurar su pase.

Por otro lado, Italia debe vencer a Noruega por 9 goles o más, para asegurar el pase directo, y en caso de que se dé otro resultado quedaría en el segundo lugar del grupo I y jugaría el repechaje UEFA.

España clasificó a la Copa del Mundo del 2026.España clasificó a la Copa del Mundo del 2026.
España tiene un pie en la Copa del Mundo del 2026, luego de golear a Georgia 4-0. Fotos tomada de El Chiringuito. (Fotos tomada de El Chiringuito. /Fotos tomada de El Chiringuito.)

Los dirigidos por Gennaro Gattuso llegan con 18 puntos y Noruega, con 21, pero con una diferencia de goles de +29.

Recordemos que a diferencia de ediciones anteriores, en este Mundial avanzan 48 selecciones, 42 por vía directa y 6 lo harán mediante la vía del repechaje.

La Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá dará inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un total de 104 partidos disputados.

Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

  1. Estados Unidos (anfitrión)
  2. México (anfitrión)
  3. Canadá (anfitrión)
  4. Nueva Zelandia
  5. Japón
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Ecuador
  13. Brasil
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Costa de Marfil
  27. Senegal
  28. Arabia Saudita
  29. Francia
  30. Croacia

Inglaterra es la primera Selección de Europa que avanzó a la Copa del Mundo del 2026. AFP.
Inglaterra, con su capitán Harry Kane fue la primera selección de Europa en avanzar a la Copa del Mundo. AFP. (GINTS IVUSKANS/AFP)

Estas son las selecciones que tienen hasta el momento el boleto para el repechaje:

  • Nueva Caledonia (Oceanía)
  • Bolivia (Conmebol)
