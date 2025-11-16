La última semana de infarto definirá cupos que quedan al Mundial de 48 selecciones

Un total de 30 selecciones ya aseguraron su pase a la Copa del Mundo del 2026 y en esta semana se definirán los demás equipos que avanzarán a la máxima fiesta del fútbol.

El sábado anterior, España derrotó 0-4 a Georgia, lo que aseguró prácticamente su boleto al torneo internacional, a falta de la última fecha, que será el próximo martes y este domingo, otras naciones como Portugal podrían asegurar su pase.

Por otro lado, Italia debe vencer a Noruega por 9 goles o más, para asegurar el pase directo, y en caso de que se dé otro resultado quedaría en el segundo lugar del grupo I y jugaría el repechaje UEFA.

España tiene un pie en la Copa del Mundo del 2026, luego de golear a Georgia 4-0. Fotos tomada de El Chiringuito. (Fotos tomada de El Chiringuito. /Fotos tomada de El Chiringuito.)

Los dirigidos por Gennaro Gattuso llegan con 18 puntos y Noruega, con 21, pero con una diferencia de goles de +29.

Recordemos que a diferencia de ediciones anteriores, en este Mundial avanzan 48 selecciones, 42 por vía directa y 6 lo harán mediante la vía del repechaje.

La Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá dará inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un total de 104 partidos disputados.

Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

Estados Unidos (anfitrión) México (anfitrión) Canadá (anfitrión) Nueva Zelandia Japón Irán Argentina Uzbekistán Corea del Sur Jordania Australia Ecuador Brasil Uruguay Colombia Paraguay Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Qatar Inglaterra Costa de Marfil Senegal Arabia Saudita Francia Croacia

Inglaterra, con su capitán Harry Kane fue la primera selección de Europa en avanzar a la Copa del Mundo. AFP. (GINTS IVUSKANS/AFP)

Estas son las selecciones que tienen hasta el momento el boleto para el repechaje: