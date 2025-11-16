La última semana de infarto definirá cupos que quedan al Mundial de 48 selecciones

Un total de 30 selecciones ya aseguraron su pase a la Copa del Mundo del 2026 y en esta semana se definirán los demás equipos que avanzarán a la máxima fiesta del fútbol.
El sábado anterior, España derrotó 0-4 a Georgia, lo que aseguró prácticamente su boleto al torneo internacional, a falta de la última fecha, que será el próximo martes y este domingo, otras naciones como Portugal podrían asegurar su pase.
Por otro lado, Italia debe vencer a Noruega por 9 goles o más, para asegurar el pase directo, y en caso de que se dé otro resultado quedaría en el segundo lugar del grupo I y jugaría el repechaje UEFA.
Los dirigidos por Gennaro Gattuso llegan con 18 puntos y Noruega, con 21, pero con una diferencia de goles de +29.
Recordemos que a diferencia de ediciones anteriores, en este Mundial avanzan 48 selecciones, 42 por vía directa y 6 lo harán mediante la vía del repechaje.
La Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá dará inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un total de 104 partidos disputados.
Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo
- Estados Unidos (anfitrión)
- México (anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Nueva Zelandia
- Japón
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Ecuador
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Costa de Marfil
- Senegal
- Arabia Saudita
- Francia
- Croacia
Estas son las selecciones que tienen hasta el momento el boleto para el repechaje:
- Nueva Caledonia (Oceanía)
- Bolivia (Conmebol)