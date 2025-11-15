Una nueva selección asegura su boleto al mundial de fútbol de Norteamérica 2026

La selección de España goleó 0-4 a la de Georgia este sábado en el Boris Paichadze National Stadium, de Tiflis para sellar su clasificación al próximo Mundial a falta de la última jornada del próximo martes contra Turquía.

Sin Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri ni Rodri, España demostró que, como defiende siempre Luis de la Fuente, tiene fondo de armario para ser optimista con su futuro. La vigente campeona de Europa no dio opción a Georgia con una amplia posesión, una fuerte presión tras pérdida y un alto ritmo ofensivo con puntería.

España clasificó a la Copa del Mundo del 2026, luego de golear a Georgia 4-0. Fotos tomadas de El Chiringuito. (Fotos tomada de El Chiringuito. /Fotos tomada de El Chiringuito.)

Los goles de España

Mikel Oyarzabal, de penalti, Martin Zubimendi y Ferran Torres resolvieron el encuentro en el primer tiempo. La ‘Roja’ se gustó y manejó también los intentos de contraataque de los locales.

En la segunda parte, España no tuvo tanta pegada aunque Oyarzabal firmó el 0-4 con su doblete particular, guardando otra portería a cero a pesar de los coletazos finales de los georgianos.

España es líder del grupo E, con 15 puntos. Fotos tomadas de El Chiringuito. (Fotos tomada de El Chiringuito. /Fotos tomada de El Chiringuito.)

Pese a las bajas, la selección fue una vez más fiel a su estilo y a su confianza en lo que hace. Los de Luis de la Fuente lo hicieron fácil de hecho, combinando y encontrando el hueco oportuno siempre con el que incomodar a una Georgia que se despidió del Mundial.

España, con 15 puntos, será primera de grupo aunque pierda con Turquía el martes en La Cartuja, salvo que lo hiciera 0-7.