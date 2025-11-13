Joan Laporta cree que especular con el regreso de Messi al Barcelona no es realista

El presidente del Barcelona, Joan Laporta dijo que especular sobre un posible regreso al club de Lionel Messi como jugador “no es realista”.

En una entrevista con Catalunya Radio, Laporta, preguntado sobre el mensaje de Messi tras su visita improvisada al Camp Nou el domingo, repitió que deseaba organizar un “homenaje” al genio argentino, pero que los aficionados barcelonistas no debían esperar su regreso como futbolista.

“Las cosas no terminaron como nos hubiera gustado. Si de alguna manera este homenaje puede reparar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno. Pero con el inmenso respeto que tengo por Messi, por todos los profesionales del club y los socios, creo que especular (sobre un eventual regreso como jugador) no es realista”, explicó.

LEA MÁS: Lionel Messi reavivó la ilusión con un mensaje que tocó corazones en los aficionados del Barcelona

Lionel Messi visitó el estadio Camp Nou el fin de semana y desató la locura en los aficionados del Barcelona. Instagram Lionel Messi. (Instagram Lionel Messi./Instagram Lionel Messi.)

El regreso de Messi al Camp Nou

El ocho veces ganador del Balón de Oro, que dejó su club formador de manera involuntaria por razones económicas en el 2021 y fichó por el París Saint-Germain, afirmó el domingo en Instagram que deseaba “volver” al Camp Nou “y no solo para despedirse como jugador”.

Además, en una entrevista con el diario Sport el martes comentó su deseo de regresar a vivir en Barcelona, después de su visita improvisada al mítico estadio, aún en obras, en la noche del domingo.

LEA MÁS: Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que jugarían en Costa Rica

“No sabía que venía, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Creo que fue una pequeña iniciativa espontánea y simpática”, afirmó Laporta.