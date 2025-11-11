Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que jugarían en Costa Rica

El Estadio Nacional se vestirá de gala el próximo 7 de febrero a las 6 p.m., para recibir a cracks históricos del Real Madrid y el Barcelona en un duelo de leyendas que promete pura nostalgia y espectáculo.

Si usted es de los que crecieron viendo a Iker Casillas, Guti, Carles Puyol o Ronaldinho brillar en la Champions y el fútbol español , vaya marcando el calendario, porque Costa Rica será sede del Clásico de Leyendas entre los dos clubes más grandes del mundo.

Ver un clásico español en La Sabana será una gran oportunidad para aquellos que solo soñaron ver a figuras de esta por televisión y es parte de una gira mundial que hacen los clubes.

Este es uno de los encuentros históricos más esperados por los costarricenses. (Alberto Martin)

Duelo de cracks con historia

El primer partido de esta gira por Centroamérica se jugó hace pocos días en El Salvador, donde los exazulgranas se impusieron 2-0 con un doblete del argentino Javier Saviola, quien demostró que todavía tiene magia en los botines.

Las estrellas que figuraron en El Salvador

La organización comentó que los equipos contarán al menos con cuatro súper estrellas por lado y luego otros jugadores que igual pasaron por los clubes en algún momento.

Entre las figuras que participaron destacan nombres que hicieron historia en ambos clubes:

Barcelona Legends: Vítor Baía, Puyol, Sorín, Yaya Touré, Cocu, Giuly, Saviola y Nolito, entre otros.

Real Madrid Legends: Casillas, Pepe, Guti, Julio Baptista, McManaman y Raúl Bravo, por mencionar algunos.

Los equipos estuvieron dirigidos por Albert Ferrer (Barça) y José Antonio Camacho (Real Madrid), dos técnicos con pasado glorioso en ambos banquillos.

Según comentaron Casillas y Guti es muy probable que vengan, a un 95 % de opciones, al igual que Ronaldinho.

Busque sus entradas

La primera ocasión para comprar sus entradas será una preventa exclusiva para clientes del Banco Popular entre el 14 y el 19 de noviembre.

La billetera hay que prepararla porque un evento de esta clase, los precios también son de nivel mundial.

Las entradas van desde los $100 (50 mil colones), $130, $195, $230 , $500 hasta los $1000 (500 mil) este último tiene una cena, meet and greet, asistencia a entrenamientos y un fiesta posterior al partido.