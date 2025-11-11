Deportes

Lionel Messi reavivó la ilusión con un mensaje que tocó corazones en los aficionados del Barcelona

Lionel Messi, crack del Inter de Miami compartió imágenes de su visita al Camp Nou y habló con el corazón sobre lo mucho que extraña al club que marcó su carrera

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la MLS.

Lionel Messi vuelve al Camp Nou.
Visita de Lionel Messi al estadio Camp Nou, en Barcelona. Instagram Lionel Messi. (Instagram Lionel Messi./Instagram Lionel Messi.)

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo del 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

Lionel Messi y su regreso al Camp Nou

La despedida de Lionel Messi

Meses después, el 8 de agosto del 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia.

Lionel Messi vuelve al Camp Nou.
Lionel Messi salió del Barcelona en el 2021. Instagram Lionel Messi. (Instagram Lionel Messi./Instagram Lionel Messi.)

“Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, dijo el día de su despedida, en medio de lágrimas y del apoyo de sus seres queridos.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

