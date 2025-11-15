Portugal prepara apelación por expulsión de Cristiano Ronaldo: “Fue provocado”

El entrenador de Portugal, el español Roberto Martínez rompió el silencio sobre la posible sanción de tres juegos que recibiría Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado el jueves anterior, en el juego contra Irlanda, en la penúltima fecha de las eliminatorias de la UEFA hacia la Copa del Mundo del 2026.

El extécnico de Bélgica señaló que CR7 fue provocado, dentro y fuera de la cancha, previo al partido contra los irlandeses.

“Lo de Cristiano fue más una reacción que una provocación. Una provocación que empezó desde el inicio del juego, en todas las jugadas en que Cristiano estaba en el área con los defensas, comenzó un día antes en la conferencia de prensa.

En Portugal aseguran que Cristiano Ronaldo fue provocado en el juego ante Irlanda y por eso apelarán su sanción. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

LEA MÁS: Portugal cae, Ronaldo es expulsado, Italia sufre y Francia asegura su cupo al Mundial 2026

“Su reacción fue una respuesta a seguir jugando, otros futbolistas podrían sacar ventaja, tirarse al piso y pedir un penal. Así que no fue una conducta violenta, fue una reacción a una provocación.

“Vamos a intentar demostrar eso en el caso y prepararnos porque diría que sería muy injusto una sanción así (de tres juegos)“, comentó en declaraciones recogidas por el medio TUDN.

Portugal trabaja en una apelación

Portugal se juega este domingo su clasificación directa al Mundial 2026 ante Armenia, en un partido que será a las 8 de la mañana, hora tica, en el estadio do Dragão- Portugal.

El técnico de Portugal Roberto Martínez defendió a Cristiano Ronaldo, luego de su expulsión. AFP. (AFP)

Los lusos no contarán con su capitán Cristiano Ronaldo, quien aún espera la sanción completa por parte de la UEFA y la cual lo podría hasta dejar fuera del debut mundialista o de un partido amistoso contra México.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo no afloja: busca llegar al Mundial 2026 con 40 años y revela cómo se mantiene en la cima

“La Federación Portuguesa de Futbol prepara ya una apelación en favor de Cristiano Ronaldo para convencer al Comité de Disciplina de la UEFA que su jugador respondió a constantes provocaciones en forma de jalones y palabras ante las cuales su capitán solo se defendió.

“Además buscan hacer responsable al entrenador Heimir Hallgrímsson por fomentar las provocaciones que llevaron a la agresión de CR7, pues como mencionó Roberto Martínez, el DT habría incitado indirectamente a los fanáticos y jugadores de crear un ambiente hostil contra el capitán portugués”, informó la cadena mexicana.