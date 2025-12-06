¿Ayudar al Herediano? Esto dijeron reconocidos aficionados al Cartaginés

Herediano está a las puertas de uno de los mayores fracasos de la historia reciente del club; para evitarlo necesitan, otra vez, la mano amiga de uno de sus máximos rivales, Cartaginés.

Jafet Soto y sus pupilos no dependen de ellos mismos, ya que ocupan ganar en Pérez Zeledón este domingo a las 4 de la tarde, y que el conjunto de Andrés Carevic también derrote a Liberia en el Fello Meza para optar por ese cuarto lugar gracias a la diferencia de goles, ya que quedarían igualados con 26 unidades.

La situación para los bicampeones nacionales no será tan sencilla, ya que, además de la ayuda de un rival histórico, que ya está clasificado pero que, en caso de no perder, asegura el tercer puesto de la tabla, también deben derrotar a un club como Pérez Zeledón, que está en la misma situación que los florenses, debido a que, en caso de que los generaleños ganen y los pamperos caigan en Cartago, serán ellos los que se adueñen de ese boleto a la fiesta grande.

Herediano necesita que Cartaginés le gane a Liberia para poder optar por el cuarto lugar en la tabla. (Diseño en Canva para La Nación/Diseño en Canva para La Nación)

Cartaginés puede darse el lujo de rotar o cuidar jugadores, ya que está clasificado, pero queda pendiente definir ese tercer lugar, en el que se verían las caras contra Saprissa en las semifinales, pero si llegaran a perder ante los guanacastecos, pasarían al cuarto puesto, por lo que les tocaría Alajuelense, debido a que los coyotes cuentan con 26 puntos, uno menos que los blanquiazules con 27.

Reconocidos aficionados al Cartaginés opinan sobre la posibilidad de ayudar a un rival histórico como Herediano

La rivalidad histórica ante los florenses hace que el morbo sea parte de esta última fecha, debido a que el bicampeón nacional está en manos de un rival antagónico, que podría darles la mano o ser cómplices del entierro de Herediano.

En La Teja le consultamos a reconocidos aficionados al Cartaginés, para saber sus criterios de qué prefieren para este domingo, en el que podrían ser los héroes de un conjunto rojiamarillo que es experto en meterse por la ventana y luego dejarse la copa.

“Cartago tiene que salir a jugar su partido sin pensar en ayudar o perjudicar a nadie. Deben asegurar el tercer lugar y cuidar a los jugadores con cuatro amarillas... Ahora bien, se necesita un buen resultado porque entrar a semifinales con dos derrotas consecutivas, como que no”, asegura el periodista de Teletica, Juan Manuel Vargas, quien es fiel aficionado al conjunto brumoso.

Herediano no se queda fuera de unas semifinales de campeonato nacional desde el 2008. (Mayela López/Mayela López)

“Para demostrar que se es grande, hay que pensar y actuar como tal. Esto es tratar de ganar siempre al que sea cuando sea, sin cálculos mezquinos”, afirma el periodista Eduardo Baldares de Columbia.

“Cuando Cartaginés rompió su maleficio en 2022, le ganó sus dos partidos de fase regular a Saprissa. Dejó a los morados sin boleto a Copa Centroamericana. Derrotó a Heredia en semifinales… con diez hombres y de visitante. Le ganó dos series seguidas a la Liga cerrando en Alajuela. ¿Quién dijo miedo?”, afirmó Baldares ante la consulta de La Teja.

El Club Sport Herediano no se queda fuera de las semifinales de un campeonato local desde el año 2008.